Donald Trump descartó concesiones a Irán mientras Teherán se muestra dispuesto a negociar

El mandatario estadounidense negó haber planteado un alivio de sanciones o el desbloqueo de fondos. Pezeshkian aceptó dialogar sobre el programa nuclear sin “coacciones”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber ofrecido concesiones a Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra , luego de que medios estadounidenses informaran sobre un posible alivio de sanciones y el desbloqueo de fondos iraníes a cambio de avances concretos en torno al programa nuclear de Teherán.

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“ Eso no es cierto. No les ofrecí NADA ”, escribió Trump el lunes en Truth Social para rechazar las versiones difundidas por Axios y CNN. Ambos medios habían informado, en base a funcionarios estadounidenses no identificados, que Washington evaluaba flexibilizar las sanciones como parte de un eventual acuerdo definitivo.

La discusión tiene como uno de sus ejes centrales el programa nuclear iraní . Trump sostuvo que impedir que Teherán adquiera una bomba nuclear es uno de los objetivos centrales de la guerra, además de terminar con su capacidad para atacar a países vecinos y generar las condiciones para que los iraníes derroquen a sus dirigentes.

Irán, que no posee armas nucleares y niega que busque desarrollarlas , defiende su derecho a contar con capacidad nuclear destinada a fines energéticos dentro de su territorio.

En medio de las gestiones diplomáticas, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que Teherán está dispuesto a conversar sobre su programa nuclear y otros asuntos, aunque puso límites a las condiciones bajo las cuales podría avanzar una negociación.

“Irán no busca la guerra, pero se defenderá frente a la presión, las amenazas y los ataques”, afirmó Pezeshkian durante una entrevista con CBS. Además, sostuvo que ya existe un punto mínimo de coincidencia: “No debemos desarrollar armas nucleares”.

Irán condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz a sus exigencias.

Funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron reuniones por separado con mediadores el lunes, en un nuevo intento por encontrar una salida al conflicto, que ya lleva siete meses. Desde Teherán insistieron en que la diplomacia representa la única alternativa para resolver la disputa con Estados Unidos e Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, volvió a vincular cualquier reapertura del estrecho de Ormuz con las exigencias planteadas por su país: “Nuestras condiciones son claras, y cualquier medida para reabrir el estrecho de Ormuz depende de que se cumplan estas condiciones”, aseguró.

“Solo una solución negociada puede sacarlos de este punto muerto”, agregó Araqchi. El funcionario había explicado el viernes ante periodistas en la ONU que la propuesta iraní contemplaba una cuenta regresiva de siete días para reabrir la vía marítima y establecer una tregua en los combates regionales.

Trump rechazó públicamente el planteo y aseguró que Irán busca un entendimiento por la situación que atraviesa en el conflicto: “Quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz de inmediato porque están sufriendo una derrota aplastante”, declaró el sábado en la Casa Blanca.

Araqchi, sin embargo, afirmó que los mediadores todavía no habían comunicado oficialmente a Teherán el rechazo estadounidense: “Estamos a la espera de que los mediadores nos transmitan las opiniones definitivas, y tomaremos una decisión basándonos en ellas”, señaló.

Irán condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz a sus exigencias.

La tensión impulsó nuevamente el precio del petróleo

Mientras continúan los contactos diplomáticos, la guerra mantiene bajo presión al mercado energético internacional. El conflicto iniciado en febrero bajo el nombre de “Operación Furia Épica” causó miles de muertes, afectó el suministro mundial de energía y contribuyó al incremento del petróleo y de la inflación global.

Irán respondió con ataques mediante drones y misiles contra aliados estadounidenses en el golfo Pérsico, mientras los hutíes de Yemen atacaron intereses sauditas. Arabia Saudita quedó cada vez más involucrada durante septiembre ante el avance de los combatientes hutíes y las amenazas sobre sus exportaciones petroleras a través del mar Rojo.

En ese contexto, el petróleo acumulaba este martes su segunda sesión consecutiva en alza. Los futuros del Brent avanzaban 1,4%, hasta u$s106,77 por barril, mientras que el West Texas Intermediate subía 1,5%, hasta u$s93,94, ante las persistentes preocupaciones por el abastecimiento desde Medio Oriente.