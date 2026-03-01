Donald Trump aseguró que EEUU hundió nueve buques de guerra iraníes tras la ofensiva sobre Teherán + Seguir en









El presidente estadounidense posteó un mensaje en las redes donde celebró los resultados de la ofensiva militar contra Irán. Israel atacó de nuevo con un bombardeo la ciudad de Teherán.

Trump apuesta al desgaste de las fuerzas de Irán.

El presidente Donald Trump confirmó desde su red social que las fuerzas militares de Estados Unidos hundieron nueve buques de guerra iraníes. La noticia se conoció luego de la nueva ola de ataques aéreos de Israel sobre Teherán, donde se registraron cientos de muertos, entre ellos un grupo de niñas de una escuela.

"Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido nueve buques de la Armada iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a por el resto. ¡Pronto estarán flotando en el fondo del mar también!", exclamó Trump este domingo desde las redes, con euforia.

“En otro ataque, hemos destruido en gran parte su cuartel general naval. Aparte de eso, ¡su Armada está funcionando muy bien!”, declaró el mandatario estadounidense. Por otra parte, el Mando Central del Ejército de los Estados Unidos anunció que tres soldados estadounidenses habían muerto y cinco habían resultado gravemente heridos en la guerra en curso con Irán. Se trata de las primeras bajas estadounidenses registradas en la guerra actual.

image El posteo de Trump en el que aseguró que las fuerzas de EEUU destruyeron nueve buques de guerra iraníes. Donald Trump abre la puerta al diálogo y aseguró que conversará con líderes del régimen iraní El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que “hablará” con los líderes iraníes mientras continúan por segundo día los ataques conjuntos de Washington e Israel contra Irán. El mandatario fue impreciso sobre la fecha de esas conversaciones y sostuvo que gran parte de la dirigencia de la república islámica ya no está con vida.

Según declaraciones citadas por la revista The Atlantic, Trump afirmó: "Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes". Las palabras llegan en medio de una escalada militar que incluyó el ataque en el que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, junto a otros altos funcionarios.

donald trump Irán Trump ahora avanza sobre Irán. Un diálogo sin fecha ni interlocutores confirmados Consultado sobre cuándo podrían concretarse las conversaciones, el mandatario respondió: "no puedo decírselo". Tampoco detalló con qué figuras del régimen iraní espera dialogar. El presidente aseguró que aceptó conversar con líderes iraníes, aunque no precisó fechas. En ese contexto, Trump sostuvo que "la mayoría de esa gente ha desaparecido", en referencia a los dirigentes iraníes que durante años participaron en negociaciones intermitentes con Estados Unidos y otras potencias occidentales, especialmente en torno al programa nuclear de Teherán. "Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran golpe", declaró, en aparente alusión al operativo que terminó con la vida de Jamenei y parte de la cúpula política y militar iraní. Luego insistió: "Deberían haberlo hecho antes. Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes. Quisieron pasarse de listos".