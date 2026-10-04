Irán endureció su postura sobre el estrecho de Ormuz y lanzó una dura advertencia a EEUU

Teherán aseguró que la vía marítima seguirá cerrada hasta que Washington cumpla siete condiciones y descartó negociaciones nucleares en esta etapa.

Irán advirtió este domingo que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla las siete condiciones establecidas por Teherán en el marco del acuerdo provisional alcanzado en junio. El gobierno iraní también descartó que actualmente existan conversaciones nucleares con Washington y reclamó medidas concretas para restablecer la seguridad de la estratégica vía marítima.

La posición fue ratificada por el presidente del Parlamento y principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf , después de que Estados Unidos respondiera la semana pasada, mediante intermediarios qataríes, a la propuesta que Teherán presentó durante la Asamblea General de la ONU.

La propuesta presentada por Teherán establece un período de siete días para generar confianza entre las partes y avanzar hacia una versión mejorada del memorándum alcanzado con Estados Unidos en junio. Irán condicionó la reapertura del estrecho al cumplimiento de siete exigencias :

Una vez cumplidas las condiciones, Irán avanzaría con la reapertura del estrecho de Ormuz y las partes podrían retomar las negociaciones previstas en el acuerdo provisional.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei , aseguró que Irán ya comunicó mediante los mediadores sus posiciones generales frente a la respuesta estadounidense, aunque todavía quedan algunos puntos por transmitir.

“Las propuestas de los estadounidenses están más o menos en línea con sus posiciones anteriores, concretamente en lo que respecta a la cuestión nuclear. Les hemos dicho que nuestro enfoque en esta fase es la cuestión del estrecho de Ormuz y que el restablecimiento de la seguridad en esta vía navegable requiere medidas claras por parte de Estados Unidos”, explicó.

Baghaei también negó que Teherán haya ofrecido permitir inspecciones de sus instalaciones a la agencia de control nuclear de la ONU a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses y sostuvo que actualmente no existen conversaciones nucleares con Washington.

Qatar continúa transmitiendo mensajes entre Estados Unidos e Irán con el objetivo de acercar posiciones y conseguir la reapertura de Ormuz, por donde circulaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo antes del comienzo de la guerra a finales de febrero.

Irán advirtió que responderá ante nuevos ataques

En paralelo a las negociaciones, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó ante embajadores y diplomáticos extranjeros en Teherán que su gobierno espera que Washington opte por una salida diplomática.

Sin embargo, lanzó una advertencia ante la posibilidad de una nueva ofensiva: “Si vuelven a optar por soluciones militares, estamos más preparados que antes y tomaremos todas las medidas necesarias para defendernos”, aseguró.

La declaración se produjo después de que fuentes señalaran que Irán prepara una respuesta más amplia y contundente en caso de que Estados Unidos retome los ataques militares a gran escala. A su vez, el portavoz del Ejército, Mohammad Akraminia, afirmó que el país aumentará el alcance de sus misiles.