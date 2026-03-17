La FIFA ratificó el calendario del Mundial pese al pedido de Irán de mudar sus partidos a México

El organismo que preside Gianni Infantino aseguró que mantiene el cronograma previsto, mientras crece la incertidumbre por la seguridad del equipo iraní en Estados Unidos.

La FIFA rechazó el pedido de Irán de mudar sus partidos a México.

La FIFA confirmó que mantiene el calendario del Mundial 2026 , pese al pedido de Irán de trasladar sus partidos a México por cuestiones de seguridad, en medio de la tensión internacional . Sin embargo, el ente que preside Gianni Infantino señaló que continúa en contacto con todas las federaciones participantes.

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“La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes , incluida la República Islámica de Irán, para planificar el Mundial 2026”, indicó el mandatario.

Además, remarcó que espera que todos los equipos compitan según el calendario oficial anunciado el 6 de diciembre de 2025 , tras el sorteo realizado en Washington.

De acuerdo con ese cronograma, Irán debe debutar el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles , luego enfrentará a Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Egipto en Seattle , por el Grupo G.

Fuentes de la FIFA señalaron que otro obstáculo para modificar la sede es que las entradas para esos partidos ya fueron vendidas , lo que complica cualquier cambio logístico.

El posicionamiento del organismo se conoció luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteara la posibilidad de analizar un traslado de los encuentros ante la falta de condiciones de seguridad en Estados Unidos.

Sheinbaum aseguró que su país mantiene relaciones con todas las naciones y que, en principio, no habría inconvenientes en recibir los partidos, aunque aclaró que sería necesario evaluar la logística.

La propuesta contemplaba llevar los encuentros de Irán a ciudades como Monterrey y Guadalajara.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la selección iraní es bienvenida, pero consideró que no sería apropiado que juegue en su país por cuestiones vinculadas a la seguridad del plantel, en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

Irán Mundial Irán había pedido no disputar sus partidos en EEUU. NBC

En esa línea, el titular de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, sostuvo que se mantenían negociaciones para disputar los partidos en México y advirtió que, si no hay garantías, no viajarán a territorio estadounidense.

“Cuando Trump declaró claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos”, afirmó.

Previamente, la federación iraní había desmentido versiones atribuidas al ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, sobre una supuesta decisión de no jugar en el país que habría estado involucrado en la muerte del líder supremo iraní.

Mientras tanto, Infantino continúa buscando una solución que todavía no se concretó, en un escenario atravesado por su vínculo con Trump y el impacto del conflicto internacional en la organización del torneo.