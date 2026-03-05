Donald Trump quiere intervenir en la elección del próximo líder de Irán y rechazó al hijo de Jameneí

El presidente de EEUU aseguró que debe participar en la designación del nuevo líder iraní y calificó como “inaceptable” la posible sucesión de Mojtabá Jameneí tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

“El hijo de Jameneí es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, afirmó Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que debe participar personalmente en la elección del próximo líder de Irán y rechazó la posibilidad de que Mojtabá Jameneí , hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí , asuma el poder en el país persa.

En una entrevista con Axios, el mandatario sostuvo que no aceptará la sucesión del hijo del líder supremo iraní y planteó que Washington debe tener influencia en el proceso. “El hijo de Jameneí es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán” , afirmó.

Trump también comparó la situación con su participación en la política venezolana y aseguró que su administración debería tener un rol directo en la designación del nuevo liderazgo iraní. “Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela” , señaló durante la entrevista.

Las declaraciones del mandatario se producen después de la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí en medio de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, un episodio que abrió una disputa interna por la sucesión dentro del régimen.

En ese contexto, Mojtabá Jameneí , un clérigo de rango medio con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria , aparece como una de las figuras más influyentes del establishment religioso y es considerado por varios sectores como posible sucesor de su padre .

Hasta el momento, Irán no anunció oficialmente quién ocupará el cargo de líder supremo, mientras el sistema político y religioso del país analiza las alternativas para reemplazar a Jamenei en uno de los momentos más delicados de la historia reciente de la República Islámica.

Unas 100,000 personas huyeron de la capital iraní en los primeros días de ofensiva

Decenas de miles de personas abandonaron Teherán en los primeros días posteriores a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Según informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cerca de 100.000 residentes dejaron la capital iraní y se dirigieron principalmente hacia el norte del país.

El organismo explicó que el éxodo se produjo durante los dos días posteriores al inicio de los ataques. De acuerdo con datos citados por la agencia de la ONU, entre 1.000 y 2.000 vehículos por día salieron de la ciudad, según reportes de la Policía iraní.

ACNUR también advirtió que la situación humanitaria en la región se deterioró de manera significativa en medio del conflicto, que ya acumula 24,6 millones de desplazados y personas retornadas en distintos puntos de Medio Oriente.

La escalada militar también generó movimientos de población en Líbano. Ataques cruzados entre el Ejército israelí y Hezbolá provocaron nuevas evacuaciones: cerca de 10.000 ciudadanos sirios y unos 1.000 libaneses se trasladaron hacia Damasco. En paralelo, el gobierno libanés reportó más de 83.000 desplazados internos, mientras que organizaciones humanitarias estiman que la cifra podría superar las 180.000 personas.