Irán rechaza el diálogo con EEUU y amenaza con represalias militares

El presidente del Parlamento iraní aseguró que Estados Unidos no obtendrá rendición bajo negociaciones y reafirmó la fuerza del país frente al conflicto.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf , afirmó que Irán descarta cualquier diálogo propuesto por Estados Unidos y advirtió que el conflicto alcanzó una “etapa crítica”. Rechazó que Washington intente imponer condiciones de rendición bajo el pretexto de negociaciones y aseguró que las fuerzas iraníes están listas para actuar ante cualquier ofensiva.

Ghalibaf enfatizó la disposición de Irán a enfrentar directamente los movimientos estadounidenses. “Nuestros hombres están esperando la llegada de los soldados estadounidenses al terreno para atacarlos y castigar a sus aliados regionales de una vez por todas” , declaró, dejando en claro que la estrategia militar iraní se mantiene firme.

La participación ciudadana también ocupa un lugar central en la visión del Parlamento. Durante las últimas semanas, las manifestaciones en las calles reflejaron, según Ghalibaf, la fuerza social de la nación y reforzaron la moral de los militares. “Durante estas 30 noches, la calle fue la manifestación y el espejo del poder social de una nación que no conoce la derrota”, explicó, agregando que los cánticos populares fortalecieron la capacidad de defensa de Irán.

El titular del Parlamento también criticó la postura estadounidense, considerando que Washington envía mensajes públicos de negociación mientras planifica acciones militares encubiertas , y subrayó que los golpes sufridos por EEUU y sus aliados, incluyendo ataques a Israel, muestran que sus estrategias no fueron efectivas. Por último, desestimó los intentos diplomáticos reportados, calificándolos de intentos de presentar como acuerdos lo que no lograron en el conflicto.

Qalibaf denunció además que Estados Unidos planea “en secreto” una ofensiva terrestre contra Irán mientras en público promueve mensajes de negociación y diálogo para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Según Qalibaf, la aparente conciliación estadounidense no refleja la verdadera intención de Washington.

Según Washington Post, el Pentágono se prepara para operaciones terrestres de varias semanas, que no constituyen una invasión a gran escala, sino incursiones limitadas de fuerzas especiales en territorio iraní. “Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre”, subrayó Qalibaf.

Mientras tanto, un buque estadounidense de asalto con unos 3.500 marinos y soldados del cuerpo de Marines llegó a la región, en paralelo con esfuerzos diplomáticos encabezados por Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita, que se reúnen en Islamabad para buscar soluciones al conflicto. La guerra tuvo tenido impactos globales, con ataques iraníes contra fundiciones estratégicas en Baréin y Emiratos Árabes Unidos, consideradas críticas para el suministro militar estadounidense.

La escalada también afecta la vida cotidiana y la economía mundial. El bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán elevó los precios del petróleo y genera preocupación internacional. Misiles y drones alcanzaron Israel, Kuwait y Emiratos, mientras Teherán registra explosiones y ciudadanos relatan miedo ante los ataques. La tensión aumenta con la posible participación de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, capaces de obstaculizar rutas marítimas clave como el estrecho de Bab el Mandeb.