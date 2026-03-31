Irán podría exigir el pago de peajes en el estrecho de Ormuz

El Parlamento aprobó una ley que permite exigir a cada buque un pago de u$s2 millones. La medida incorpora la posibilidad de aplicar tasas vinculadas al impacto ambiental y crear un fondo económico para del desarrollo.

El proyecto de ley incorpora la posibilidad de aplicar tasas vinculadas al impacto ambiental del transporte marítimo, entre otras iniciativas.

l Parlamento de Irán aprobó un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz . A su vez, la medida prohíbe el tránsito de buques de EEUU e Israel por el paso marítimo concentra alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo.

Esa cifra supera los ingresos por exportaciones petroleras del país, calculados en unos u$s80.000 millones. El esquema propuesto incluye distintos mecanismos de recaudación y control del tránsito marítimo en una de las rutas más sensibles del comercio global de energía.

La iniciativa deberá recibir el aval del Parlamento iraní y posteriormente del Consejo de los Guardianes , un órgano con capacidad de veto sobre las decisiones legislativas, antes de su entrada en vigor. El proyecto cuenta con cuatro ejes:

En paralelo, desde el comienzo de la guerra con EEUU e Israel el pasado 28 de febrero, Teherán permite la circulación de petroleros de países considerados aliados, entre ellos Tailandia y la India , en un esquema selectivo que reduce el volumen de tránsito habitual.

La iniciativa deberá recibir el aval del Parlamento iraní y posteriormente del Consejo de los Guardianes.

Datos de la firma S&P Global Market Intelligence indicaron que en el último mes alrededor de 150 buques atravesaron el estrecho. Antes del inicio del conflicto, esa cantidad correspondía al tránsito diario, lo que refleja una caída significativa en la actividad marítima de la zona.

En este escenario, el presidente de EEUU, Donald Trump, exigió durante las últimas semanas a Irán la reapertura del estrecho. Por su lado, Teherán rechazó esa demanda y mantiene las restricciones vigentes mientras avanza en el desarrollo del nuevo marco legal para regular el tránsito y establecer cobros.

El proyecto de ley incorpora además la posibilidad de aplicar tasas vinculadas al impacto ambiental del transporte marítimo, así como cargos por servicios técnicos asociados a la navegación en el estrecho. También prevé la creación de un fondo económico destinado a financiar iniciativas de desarrollo en regiones cercanas a la vía marítima.

La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber interceptado tres buques en el estrecho de Ormuz

La tensión en el estrecho de Ormuz sumó un nuevo capítulo este viernes, después de que la Guardia Revolucionaria de Irán confirmara que sus fuerzas interceptaron tres buques que intentaban atravesar el corredor marítimo. En paralelo, Teherán endureció su postura al advertir que el paso queda vedado para embarcaciones vinculadas a países aliados de Estados Unidos e Israel.

Según el comunicado difundido por Sepah News - sitio web relacionado a la dirigencia de la Guardia -, el incidente se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que el estrecho permanecía abierto.

“Esta mañana, tras las mentiras del corrupto presidente estadounidense que afirmaba que el estrecho de Ormuz estaba abierto, tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades fueron interceptados tras una advertencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, señaló el cuerpo militar.