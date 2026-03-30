Irán contradice a Donald Trump y asegura que sus exigencias para el fin de la guerra son "excesivas e irrazonables" + Seguir en









La República islámica desmintió avances en las negociaciones con EEUU para poner fin al conflicto que lleva más de un mes.

Las conversaciones en Pakistán no son oficiales.

Irán contradijo este lunes al presidente de EEUU, Donald Trump, sobre los avances en el diálogo entre ambos países para lograr poner fin a la guerra que mantiene en vilo a los mercados globales.

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El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró que la lista de 15 puntos de Estados Unidos para detener el conflicto contiene "exigencias excesivas, poco realistas e irrazonables en gran medida", contradiciendo las afirmaciones anteriores de Trump de que Teherán había aceptado "la mayoría" de las peticiones de la lista.

Baghaei agregó que actualmente no existen negociaciones directas entre ambos gobiernos y que los mensajes de la Casa Blanca solo se han transmitido a través de intermediarios, informó CNN.

Trump se había mofado el domingo por la noche de que Irán ha aceptado “la mayor parte” del plan de 15 puntos que Estados Unidos presentó para poner fin a la guerra. “Estamos teniendo reuniones muy buenas, tanto directas como indirectas”, dijo.

Pero poco después, el mandatario estadounidense admitió que su objetivo es “apoderarse del petróleo” de Irán y advirtió que Washington podría avanzar sobre la isla de Kharg, principal puerto exportador del país.

Trump detalló que evalúa atacar infraestructura vinculada al sector energético. Aseguró que ya fueron bombardeados 13.000 objetivos, que hay otros 2.000 en lista y que aún restan cerca de 3.000 posibles blancos. El vocero de la diplomacia iraní no participó en ninguna de las reuniones recientes organizadas por Pakistán con países de la región y afirmó que dichas reuniones se enmarcan en un contexto no acordado por Irán. Pakistán declaró durante el fin de semana que está preparado para acoger y facilitar conversaciones entre Estados Unidos e Irán "en los próximos días", tras una reunión a cuatro bandas celebrada en la capital pakistaní con los ministros de Asuntos Exteriores de la región.