Irán bajo presión con protestas masivas y las maniobras de Donald Trump ante una posible intervención como en Venezuela

Mientras continúan las protestas en Irán, Trump expresó su respaldo a los manifestantes y Teherán advirtió que podría atacar intereses de EEUU e Israel.

Las declaraciones de Trump se produjeron en medio de una semana de protestas en Irán por la crisis económica y el desplome del rial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció públicamente su ayuda para “liberar” Irán y reavivó la tensión con el régimen de Teherán, en medio de una ola de protestas que ya cumple una semana, dejó más de cien muertos según ONG y motivó una dura respuesta del presidente del Parlamento iraní.

Las declaraciones de Trump llegaron a través de su red social Truth Social, donde volvió a pronunciarse a favor de los manifestantes que reclaman en las calles iraníes tras el colapso de la moneda nacional. “Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar! Presidente Donald J. Trump”, escribió el mandatario estadounidense, en un mensaje que fue leído en Teherán como una provocación directa.

Embed Las manifestaciones en Irán comenzaron hace siete días, impulsadas inicialmente por el desplome del rial, la moneda nacional, y el deterioro de la situación económica. Con el correr de las jornadas, las protestas derivaron en disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en un escenario cada vez más violento.

El Gobierno iraní reconoció en un primer momento el trasfondo económico de las protestas, pero en los últimos días acusó a Estados Unidos y a sus aliados de fomentar la violencia y de alentar el caos interno. En ese contexto, el país permanece desde hace 48 horas bajo cortes de internet casi totales, una medida que las propias autoridades admitieron como un intento por frenar la difusión de información considerada una amenaza para la seguridad del Estado, según el portal especializado NetBlocks.

La advertencia del Parlamento iraní a EEUU Las palabras de Trump no tardaron en generar una reacción desde el poder político iraní. El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió con un mensaje de alto voltaje y dejó entrever posibles represalias militares si Washington avanza con una intervención directa.

Donald Trump Teherán acusó a Estados Unidos y a sus aliados de fomentar la violencia y escalar los disturbios internos. Foto: The White House Qalibaf sostuvo que Irán podría declarar como “objetivos legítimos” a Israel y a las bases de Estados Unidos en la región “si Estados Unidos lanza un ataque militar” con el objetivo de alentar las protestas internas. La advertencia elevó la tensión regional y sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento retórico entre ambos países. Más de un centenar de muertos y miles de detenidos La represión de las protestas ya dejó un saldo de al menos 115 muertos, según el último informe de la ONG HRANA, especializada en el seguimiento de los derechos humanos en la república islámica. De ese total, unas 37 víctimas pertenecían a las fuerzas de seguridad, entre efectivos del Ejército y la Policía. protestas iran Según organizaciones de derechos humanos, la represión dejó más de un centenar de muertos y miles de detenidos. HRANA indicó además que siete de las personas fallecidas eran menores de edad y que la gran mayoría murió por impactos de balas o perdigones disparados a corta distancia. A su vez, las fuerzas de seguridad arrestaron a 2.638 personas desde el inicio de los disturbios. Desde la agencia semioficial Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, adelantaron que el Gobierno iraní podría difundir su propio balance de víctimas y señalaron que “el número de mártires en los recientes disturbios estadounidenses y sionistas es significativo”, en una nueva acusación directa contra Washington y sus aliados.