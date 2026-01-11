Cuba le respondió a EEUU y se agrava la tensión en el Caribe: "Nadie nos dicta qué hacer" + Seguir en









Díaz-Canel rechazó las acusaciones de Trump y reafirmó que Cuba es libre, soberana y nadie puede dictarle qué hacer.

Díaz-Canel responde a Trump y dice que Estados Unidos carece de moral para señalar a Cuba en nada @PresidenciaCuba

Miguel Díaz-Canel respondió públicamente a Donald Trump y reafirmó la independencia de su país. El mandatario cubano aseguró: “Estados Unidos carece de moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes se convierten todo en negocios, incluso las vidas humanas”. Según Díaz-Canel, quienes critican a Cuba lo hacen “enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”.

El presidente cubano explicó que las dificultades económicas que enfrenta la isla son consecuencia de “las draconianas medidas de asfixia extremas que Estados Unidos nos aplica desde hace seis décadas, y amenaza con superar ahora”. Añadió: “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por Estados Unidos hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2010370808489615769?s=20&partner=&hide_thread=false



Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026 Por su parte, Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, negó categóricamente que la isla reciba compensación económica o material por servicios de seguridad prestados a otros países. “A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, afirmó.

El canciller destacó que Cuba tiene derecho a importar combustible de manera soberana y sin interferencias externas. “El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo de Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”, subrayó Rodríguez.

Donald Trump Trump afirmó que Cuba prestaba servicios de seguridad a Venezuela a cambio de petróleo y advirtió que deben llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde Foto: The White House Qué dijo Donald Trump acerca de una intervención en Cuba Las declaraciones de las autoridades cubanas fueron en respuesta a los mensajes de Donald Trump, quien afirmó que Cuba prestaba servicios de seguridad a Venezuela a cambio de petróleo y dinero.

En su posteo, Trump aseguró que “Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y al dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero eso se acabó!”. Añadió que “la mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección contra los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años”. image El mandatario estadounidense remarcó que “Venezuela cuenta ahora con Estados Unidos, el Ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerla, y la protegeremos. ¡NO MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡NADA!”. Estas declaraciones se produjeron pocos días después de que se informara del reposicionamiento de fuerzas estadounidenses en el Caribe, incluyendo la presencia de buques de guerra frente a la isla.