Irán amenazó con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo

El ejército iraní advirtió al gobierno de Benjamín Netanyahu sobre las consecuencias de una ofensiva contra su sede diplomática en Líbano, en el marco de ataques israelíes en el sur de dicho país. La milicia Hezbolá afirmó que sus combatientes se enfrentaron cuerpo a cuerpo con soldados de Israel.

En los últimos días, luego del ataque de EEUU a Irán, se intensificaron los bombardeos sobre Teherán. El régimen iraní respondió con ofensivas contra países de la región, entre ellos Israel.

Irán amenazó este miércoles con bombardear las embajadas de Israel en todo el mundo si el gobierno de Benjamín Netanyahu atacar la misión diplomática de Teherán en el Líbano, en medio de la escalada del conflicto entre ambos países. El ejercito israelí intensificó su ofensiva contra posiciones de Hezbolá en el sur libanés .

Abolfazl Shekarchi, vocero del Ejército iraní, advirtió en la televisión estatal que “si Israel comete ese crimen, nos forzará a considerar a las embajadas israelíes en todo el mundo como blancos legítimos”.

La advertencia de las fuerzas armadas iraníes se produjo horas después de que Avichay Adraee, vocero del ejército israelí, amenazara con atacar posiciones vinculadas al régimen iraní en territorio libanés.

El representante israelí instó a que “los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en el Líbano” abandonen el país “inmediatamente antes de ser atacados” , y les dio un plazo de 24 horas.

Mientras tanto, Israel continúa sus ataques contra el Líbano. En las últimas horas, envió una nueva tanda de tropas al sur del país, donde gobierna el grupo político-paramilitar, Hezbolá. Además, las Fuerzas Armadas israelíes ordenaron a los residentes de más de 80 aldeas evacuar , en medio de un escenario de enfrentamiento.

En un comunicado, el Ministerio de Salud del Líbano indicó que “el balance de la agresión israelí desde el lunes al amanecer (...) ha subido a 72 mártires y 437 heridos”. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Sociales señaló que 83.847 personas desplazadas fueron alojadas en refugios oficiales.

Asimismo, Hezbolá afirmó este miércoles que sus combatientes se enfrentaron “directamente” con tropas israelíes en la localidad de Jiam, en el sur del Líbano, a unos seis kilómetros de la frontera con Israel.

El martes, Hezbolá, respaldado por Irán, afirmó estar listo para una guerra abierta, lo que agravaría la ya caliente situación en la región. La organización islamista lanzó cohetes y drones contra el sur israelí, luego del ataque inicial de Israel y EEUU contra la cúpula de poder iraní.

En la madrugada, informó que ejecutó dos nuevas ráfagas de cohetes dirigidas al norte israelí. Casi en paralelo, la aviación de Israel golpeó distintos objetivos durante la noche, entre ellos un edificio donde funcionan medios vinculados a la organización chiita, afectando sus señales de televisión y radio.

La tensión también se trasladó a Beirut. En los suburbios del sur de la capital libanesa se registraron múltiples bombardeos a primera hora de la tarde, sin alertas previas a la población. Más tarde, el ejército israelí señaló que los ataques estuvieron dirigidos contra dirigentes y estructuras operativas de Hezbolá .