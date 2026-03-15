Irán rechazó negociar con EEUU y acusó a Donald Trump de agravar el conflicto + Seguir en









El canciller iraní negó que Teherán busque un acuerdo para terminar la guerra y responsabilizó al presidente estadounidense por el aumento de las muertes en la región.

Irán descarta negociaciones de paz con EEUU.

ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, descartó la posibilidad de iniciar conversaciones con Estados Unidos y negó que su país esté interesado en un pacto para poner fin a la guerra, como había sugerido el presidente norteamericano Donald Trump.

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En una entrevista con CBS, el funcionario defendió la postura del gobierno iraní frente al conflicto y aseguró que el país mantiene su fortaleza pese a la escalada. “Somos lo suficientemente estables y fuertes. Sólo estamos defendiendo a nuestro pueblo”, afirmó durante la emisión del programa dominical.

Araghchi también responsabilizó directamente al mandatario estadounidense por el incremento de las víctimas en la región. “Hay gente que muere simplemente porque el presidente Trump quiere divertirse”, sostuvo el canciller, quien calificó las acciones de Washington como una ofensiva bélica deliberada.

El jefe de la diplomacia iraní explicó que la desconfianza de Teherán se profundizó tras la ruptura de los canales de diálogo durante las operaciones militares. “No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, remarcó.

Irán descartó nuevas ofertas nucleares y busca asegurar el comercio en Ormuz Durante la gestión de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, Teherán había planteado reducir sus reservas de uranio enriquecido a cambio de paz. Sin embargo, Araghchi confirmó que esa posibilidad quedó descartada. “Ahora mismo no hay nada sobre la mesa”, aseguró.

El canciller subrayó que cualquier acercamiento futuro dependerá de una nueva evaluación del escenario político y descartó la posibilidad de realizar concesiones mientras continúen los ataques. Por otra parte, el funcionario reveló que Irán mantiene contactos con distintos países para garantizar la seguridad del comercio marítimo en el estratégico Estrecho de Ormuz. “No puedo mencionar ningún país en concreto, pero se han puesto en contacto con nosotros varios países que desean garantizar un paso seguro para sus buques”, concluyó.