Israel retomó la ofensiva sobre Gaza: ordenó a cientos de familias a que evacuen un barrio

El gobierno de Benjamín Netanyahu advirtió a decenas de residentes que se trasladen de un campamento en Al-Reqeb. Aseguran que la zona está bajo el control del ejército israelí.

Los residentes en la Franja de Gaza reciben el asedio de Israel.

Israel ordenó a decenas de familias palestinas en el sur de la Franja de Gaza que abandonen sus hogares en la primera evacuación forzada desde el alto el fuego de octubre. Los residentes y el grupo terrorista Hamas dijeron que el ejército estaba expandiendo el área bajo su control.

La fuerza militar israelí lanzó folletos sobre familias que viven en campamentos de tiendas de campaña en el barrio de Al-Reqeb , al este de Khan Younis.

“Mensaje urgente. La zona está bajo control de las FDI. Deben evacuar inmediatamente” , decían los panfletos, escritos en árabe, hebreo e inglés, que se arrojaron sobre el barrio de Al-Reqeb, en la ciudad de Bani Suhaila.

La evacuación forzada es la primera desde que se firmara el cese del fuego negociado por Estados Unidos en octubre. Previamente, Israel lanzó panfletos en zonas que luego fueron bombardeadas, obligando a familias a mudarse.

Desde la firma, el acuerdo no ha avanzado más allá de su primera fase: Israel se retiró de menos de la mitad de Gaza y Hamás liberó rehenes a cambio de detenidos y prisioneros palestinos.

Más de 2 millones de personas en Gaza están confinados alrededor de un tercio del territorio de la Franja. En su mayoría, viven en tiendas de campaña improvisadas y edificios dañados, donde la vida se ha reanudado bajo el control de una administración dirigida por Hamás.

Israel prohíbe operar a ONGs en la Franja de Gaza

La nueva avanzada de Israel ocurre apenas semanas después de que el gobierno de Benjamín Netanyahu suspendiera los permisos para operar en la Franja de Gaza a más de dos docenas de organizaciones humanitarias. Entre las afectadas estará Médicos Sin Fronteras (MSF).

Con la nueva restricción, el 15% de las ONGs quedaron vetadas por no cumplir con sus nuevas normas de evaluación, según informó Tel Aviv este martes. Además, a los grupos de ayuda que se les revoque la licencia el 1° de enero, en caso de que estén ubicados en Israel, deberán irse antes de marzo.

A principio de 2025, Israel modificó su proceso de registro para grupos de ayuda. Se incluyó un requisito para presentar una lista de personal, incluidos palestinos en Gaza. Algunos grupos se negaron a presentar la lista de personal palestino por temor a que sean blanco de Israel.

“Proviene de una perspectiva legal y de seguridad. En Gaza, vimos a cientos de trabajadores humanitarios ser asesinados”, dijo Shaina Low, asesora de comunicaciones para el Consejo Noruego para Refugiados.

Las autoridades israelíes sostienen que el objetivo de estas medidas es reforzar los mecanismos de control sobre el trabajo humanitario en el enclave.