Israel identificó al último rehén asesinado por Hamas que quedaba en Gaza: de quién se trata

El Ejército confirmó que se trata de un sargento, secuestrado tras el ataque del 7 de octubre de 2023 y asesinado durante su cautiverio.

Israel confirmó este lunes la identidad del último rehén asesinado por Hamas que permanecía en la Franja de Gaza . Se trata del sargento Ran Gvili, de 24 años , cuyos restos fueron localizados en el norte del enclave palestino y repatriados tras un extenso operativo militar y un proceso de identificación forense coordinado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

La confirmación se produjo tras la finalización de los análisis realizados por el Centro Nacional de Medicina Forense, en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar. Una vez concluido el procedimiento, representantes de las FDI informaron formalmente a la familia del joven militar.

En el mismo informe, las fuerzas armadas señalaron: “Las FDI comparten el dolor de la familia. Continuarán acompañando a las familias y a los retornados, y trabajando para fortalecer la seguridad de los ciudadanos israelíes. Con esto, todos los secuestrados de la Franja de Gaza han sido repatriados”.

Los restos del sargento Gvili fueron hallados en el norte de la Franja de Gaza , según informó The Jerusalem Post. De acuerdo con datos oficiales, durante el fin de semana se pusieron en marcha una serie de operaciones clandestinas para acercarse a la posible ubicación del militar, basadas en información de inteligencia reciente.

Las FDI sospechaban que Gvili podía estar enterrado en dos o tres puntos distintos , pero los últimos informes indicaron que su cuerpo se encontraba en un cementerio musulmán en la zona de Shejaiay Darah-Tuffah, al norte de Gaza, del lado israelí de la denominada línea amarilla.

La búsqueda incluyó tareas de exhumación, verificación forense y análisis de restos, con apoyo de ingenieros de combate y especialistas. Según las FDI, los demás cuerpos exhumados durante el procedimiento serán devueltos a sus tumbas y el cementerio será limpiado en señal de respeto.

Quién era Ran Gvili y qué ocurrió el 7 de octubre

Ran Gvili, de 24 años, integraba la unidad YASSAM Negev de la Policía de Israel, en el distrito sur. Nacido en Meitar, se encontraba en su domicilio recuperándose de una fractura de hombro producto de un accidente de moto cuando comenzó el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

A pesar de estar convaleciente, se colocó el uniforme y se dirigió a la zona de combate. En su trayecto, se enfrentó con combatientes armados y participó en los enfrentamientos en la entrada del kibutz Alumim, donde resistió hasta quedarse sin municiones. Recién entonces fue capturado y trasladado a Gaza.

cuerpo israel

Los habitantes del kibutz lo apodaron luego “Ran, el Defensor de Alumim”, en reconocimiento a su accionar durante el ataque.

Reacciones del Gobierno israelí

En declaraciones ante la Knéset, el primer ministro Benjamín Netanyahu calificó el regreso del cuerpo como “un logro tremendo para Israel”. “Prometimos, y yo prometí, traer a todos de vuelta, y lo hemos hecho”, afirmó. “Hasta el último. Ran es un héroe de Israel. Entró primero, salió último. Ha regresado”, expresó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, también se refirió al caso y destacó el rol de Gvili durante el ataque. “En la mañana del 7 de octubre, cuando estalló el brutal ataque terrorista, Ran acudió rápidamente a la zona fronteriza con Gaza, se unió valientemente a los combates en el Kibutz Alumim, luchó con extraordinario heroísmo, eliminó a numerosos terroristas y protegió a los civiles con su propio cuerpo, hasta que cayó en combate y fue secuestrado y llevado a la Franja de Gaza”, escribió en X.

Katz añadió que “Ran fue un luchador valiente, impulsado por un profundo sentido de misión y responsabilidad nacional”, y sostuvo que su accionar “forma parte de la historia de la resistencia y la determinación de los combatientes y las fuerzas de seguridad ante el ataque terrorista”. “El regreso de Ran, de bendita memoria, para su entierro es un momento doloroso que cierra el círculo, con el regreso del último rehén del territorio de la Franja de Gaza a la tierra de Israel”, afirmó.

Y concluyó: “Es un momento que subraya el compromiso del Estado de Israel con sus combatientes y sus ciudadanos: traer a todos a casa, como prometimos a sus familias y a los israelíes. Esto es solidaridad mutua”.