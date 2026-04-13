Bombardeos israelíes dejan "más de 2000 muertos" en el Líbano desde el inicio de la guerra + Seguir en









Un reporte advierte que los ataques israelíes provocaron más de 1,5 millones de desplazados y el cierre de cientos de escuelas, mientras crece el riesgo de una ofensiva terrestre.

Denuncian que zonas civiles siguen siendo blanco de ataques en el sur del país LA Times

La ONG italiana Arci Culture Solidali (Arcs), presente en Líbano, publicó este lunes un informe en el que reporta "más de 2000 muertos y más de 1,5 millones de desplazados" en el sur del país, desde el inicio de los ataques de Israel, a principios de marzo.

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"Más de 367.000 niños fueron desplazados y 486 escuelas, tanto públicas como privadas y técnicas, permanecen cerradas al haberse convertido en centros de acogida para familias que lo perdieron todo", destaca Arcs. "Ante este panorama de devastación", la ONG refuerza su compromiso en el Líbano.

Además, Arcs destaca que los bombardeos israelíes "siguieron teniendo como objetivo zonas civiles en el sur del Líbano y en Bekaa, empeorando una situación ya de por sí crítica y aumentando la probabilidad de una invasión terrestre".

"A pesar de los bombardeos y las crecientes dificultades de acceso, la organización continúa trabajando junto a sus socios locales para brindar ayuda urgente a las comunidades más vulnerables y reitera su llamado a un alto el fuego inmediato para proteger la vida y los derechos de todas las comunidades en el Líbano, independientemente de su etnia, religión o estatus legal", concluye, según pudo rescatar ANSA.

El Programa Mundial de Alimentos advierte que la guerra empuja al Líbano hacia una crisis alimentaria ataque de israel a libano Captura El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que Líbano enfrenta una creciente crisis de seguridad alimentaria, impulsada por el impacto de la guerra regional y las dificultades en el abastecimiento interno.

Desde Beirut, la directora del organismo en el país, Allison Oman, alertó: “Lo que estamos presenciando no es solo una crisis de desplazamiento, sino que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de seguridad alimentaria”. Según explicó, el acceso a los alimentos se volvió cada vez más complejo debido al aumento de precios y a la presión generada por la creciente cantidad de personas desplazadas. El informe del PMA coincide con otro dato que destaca con Arcs, sobre la interrupción de las cadenas de suministro. Esto provocó un aumento del 17% en el precio del pan, uno de los alimentos básicos más difíciles de conseguir en Líbano.

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