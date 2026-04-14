Israel y Líbano retoman contactos diplomáticos en Washington, con foco en el desarme del Hezbolá

iEl encuentro, mediado por EEUU, busca abrir un canal diplomático mientras persisten las diferencias y continúan los enfrentamientos en la región.

Delegaciones de Israel y Líbano se reúnen en Washington con mediación de Estados Unidos.

Representantes de Israel y Líbano se reúnen este martes en Washington para iniciar conversaciones mediadas por Estados Unidos con el objetivo de abordar el fin del conflicto y el desarme de Hezbolá , en un escenario marcado por tensiones persistentes, posiciones enfrentadas y escasas expectativas de lograr avances inmediatos.

El encuentro, promovido por el secretario de Estado Marco Rubio , reúne a los embajadores de ambos países en Washington junto con el representante estadounidense en Beirut. Desde el Departamento de Estado señalaron que “esta conversación abordará el diálogo en curso sobre cómo garantizar la seguridad a largo plazo de la frontera norte de Israel y apoyar la determinación del gobierno del Líbano de recuperar la plena soberanía sobre su territorio”.

La guerra se intensificó el 2 de marzo , cuando Hezbolá atacó a Israel , lo que derivó en una escalada regional que involucró a Irán . Desde entonces, los ataques israelíes (incluido un bombardeo de gran escala sobre Beirut el 8 de abril) dejaron más de 2.000 muertos y más de un millón de desplazados , mientras las tropas terrestres avanzaron en el sur libanés.

En la antesala de las conversaciones, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó la iniciativa diplomática y pidió cancelarla incluso antes de su inicio. La calificó como “inútil” , en línea con la postura del grupo respaldado por Irán, que mantiene enfrentamientos activos con Israel.

Las posiciones de Israel y Líbano evidencian una brecha difícil de saldar. La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, afirmó que “este diálogo entre Israel y Líbano tiene como objetivo desarmar a la organización terrorista Hezbollah, expulsarlos del Líbano y establecer relaciones pacíficas entre nuestros dos países” . En esa línea, remarcó que “no discutiremos un alto el fuego con Hezbollah, que continúa llevando a cabo ataques indiscriminados contra Israel y nuestros civiles”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu reforzó esa postura al sostener que “queremos el desmantelamiento de las armas de Hezbollah, y queremos un acuerdo de paz real que dure generaciones”.

Desde el lado libanés, el presidente Joseph Aoun planteó un enfoque distinto. Expresó que espera que las conversaciones permitan alcanzar “un acuerdo sobre un alto el fuego en Líbano, con el objetivo de iniciar negociaciones directas entre Líbano e Israel”.

ataque israel a onu en libano Archivo. El conflicto ya dejó miles de muertos y más de un millón de desplazados en Líbano.

El rol de EEUU en las conversaciones

La administración de Donald Trump busca posicionarse como mediador, con un equilibrio entre el desarme de Hezbolá, la defensa de la soberanía libanesa y la seguridad de Israel. Sin embargo, estos objetivos aparecen difíciles de compatibilizar en el contexto actual.

Fuentes cercanas a las negociaciones consideran poco probable un avance significativo en el corto plazo. Un ex funcionario de defensa israelí advirtió que “haría falta mucha imaginación y optimismo para pensar” que los problemas entre ambos países puedan resolverse en esta instancia, y subrayó que “las expectativas son bajas”. Además, señaló que “será muy difícil alcanzar cualquier acuerdo, e Israel creará una zona de amortiguamiento en el norte muy similar a lo que tenemos en Gaza”.

libano onu (1) Archivo. La ofensiva militar continúa mientras se abre una instancia de diálogo diplomático.

En paralelo, la opinión pública en Israel respalda la continuidad de la ofensiva. Según una encuesta del Instituto de Democracia de Israel, el 80% de los israelíes judíos considera que el país debe seguir combatiendo en Líbano contra Hezbollah, independientemente de la evolución del conflicto con Irán.

Hezbolá justificó su intervención en la guerra el 2 de marzo como respuesta a la muerte del líder supremo iraní Ali Jameneí, ocurrida el 28 de febrero al inicio de la ofensiva israelí-estadounidense. A partir de allí, Israel respondió con bombardeos masivos y una ofensiva terrestre en el sur de Líbano, profundizando un conflicto que, por ahora, sigue lejos de una resolución diplomática.