Israel y Líbano negocian una retirada parcial de tropas con respaldo de EEUU

En medio de la tensa calma en Medio Oriente, ambos países discuten una propuesta presentada por EEUU. Si bien la misma fue rechazada inicialmente por Hezbolá, la ronda de conversaciones seguirá hasta el jueves.

Israel y Líbano mantienen negociaciones en Washington sobre una propuesta impulsada por Estados Unidos que contempla una retirada parcial de las fuerzas israelíes de sectores ocupados en el sur libanés y su reemplazo por tropas del Ejército de Líbano , según indicaron fuentes oficiales de ambos países. El plan busca culminar con el conflicto armado, clave para que EEUU e Irán puedan avanzar en un alto al fuego definitivo.

De acuerdo con funcionarios israelíes, el plan prevé que los efectivos libaneses que participen del despliegue sean sometidos a procesos de selección y entrenamiento supervisados por EEUU , con el objetivo de verificar que no tengan vínculos con Hezbolá, el grupo respaldado por Irán. En paralelo, Israel conservaría presencia militar en una franja de seguridad a lo largo de la frontera.

La iniciativa, presentada como un proyecto piloto , forma parte de la nueva ronda de conversaciones entre representantes israelíes y libaneses que comenzó el martes en Washington.

Inicialmente, la propuesta fue rechazada por Hezbolá y quedó parcialmente relegada en medio de las negociaciones más amplias que involucran a Teherán y Washington . En ese contexto, Líbano pasó a ocupar un lugar relevante dentro de la agenda diplomática vinculada a Irán y sus aliados regionales.

El plan prevé que los efectivos libaneses que participen del despliegue sean sometidos a procesos de selección y entrenamiento supervisados por Estados Unidos.

Según consignó la agencia Reuters, un alto responsable de seguridad libanés confirmó que las conversaciones continúan en la capital estadounidense. Sobre la agenda para este miércoles, detalló que estaban previstos encuentros específicos entre mandos militares de ambos países, donde uno de los temas centrales sería precisamente la implementación de estas zonas piloto.

Desde el Líbano, el foco está puesto principalmente en definir un cronograma para la retirada de las tropas israelíes. Así las cosas, se espera que un anuncio formal sobre los avances de las negociaciones quede sujeto a la finalización de las reuniones previstas para el jueves.

El conflicto entre Israel y Hezbolá

La última escalada entre Israel y Hezbolá comenzó cuando el grupo libanés lanzó ataques contra territorio israelí en apoyo a Teherán durante los primeros días de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Irán ataca a Israel Hezbolá se involucró en el conflicto con ataques contra territorio israelí en apoyo a Teherán. Ohad Zwigenberg - AP

Desde el alto el fuego alcanzado el domingo, la tregua se ha mantenido en términos generales. Sin embargo, fuerzas israelíes continúan desplegadas en sectores del sur de Líbano, donde establecieron una zona de seguridad que consideran necesaria para proteger el norte de Israel ante posibles ataques de Hezbolá.

Así, el acuerdo en Medio Oriente mantiene una frágil vigencia. El escenario también está condicionado por el cese al fuego provisional firmado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán, que establece el alto inmediato y permanente de las operaciones militares de ambos países y de sus aliados en todos los frentes, incluido Líbano. El entendimiento además contempla el compromiso de respetar la "integridad territorial y la soberanía" libanesa.