Irán endurece su postura y exige a EEUU que Israel cese con los ataques en el Líbano para lograr el acuerdo

Teherán aseguró que la continuidad de la ofensiva israelí en Líbano pone en riesgo la implementación del entendimiento alcanzado con Washington.

El Gobierno de Irán advirtió este domingo que la implementación del acuerdo de paz alcanzado con Estados Unidos dependerá del fin de la guerra en Líbano y del cese de las operaciones militares de Israel en ese país . La posición fue expresada pocas horas antes del inicio de una nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones de ambos países en Suiza. En tanto, Teherán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz hasta tanto se definan las negociaciones.

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El vicejefe de Comunicaciones y Difusión de la Presidencia iraní, Seyed Mehdi Tabatabaie , sostuvo que la continuidad de la ofensiva israelí podría hacer fracasar el entendimiento alcanzado con Washington.

"La continuación de los crímenes del régimen sionista en Líbano llevará a la invalidación de todo el acuerdo" , escribió el funcionario en su cuenta de X.

Según informó la agencia estatal iraní Fars, el principal negociador de Teherán, Mohammad Bagher Baghaei, confirmó que la delegación planteará durante las conversaciones las supuestas violaciones al acuerdo preliminar y reclamará garantías para avanzar hacia una implementación efectiva del pacto.

Las reuniones, que se desarrollan en Suiza con mediación internacional, buscan consolidar el acercamiento iniciado entre ambos países y avanzar sobre cuestiones vinculadas al programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones económicas y la estabilidad en Medio Oriente.

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Desde la delegación iraní señalaron que las conversaciones continuarán durante toda la jornada y, por el momento, no está previsto extenderlas más allá de este domingo.

En paralelo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reiteró que su país no pretende desarrollar armas nucleares, una de las principales exigencias planteadas por Estados Unidos en la negociación.

"El único punto para Estados Unidos es que no tengamos una bomba atómica. Eso fue algo que el líder supremo también afirmó en reiteradas oportunidades: Irán no quiere una bomba atómica. Nos pidieron dejarlo por escrito y lo firmamos", aseguró el mandatario.

Las declaraciones buscan reforzar la posición de Teherán en un momento clave de las negociaciones, aunque la evolución del conflicto en Líbano aparece ahora como uno de los principales factores que podrían condicionar el futuro del acuerdo entre ambos países.