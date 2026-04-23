Israel y Líbano retoman el diálogo en Washington en un intento por sostener la tregua

Con mediación de EEUU, ambas partes buscan extender el alto el fuego mientras continúan los ataques y crece la presión por desarmar a Hezbolá.

Washington vuelve a reunir a Israel y Líbano en busca de sostener una tregua bajo presión.

Israel y Líbano retoman este jueves en Washington las negociaciones para sostener la tregua y avanzar hacia el fin del conflicto , en un escenario marcado por nuevos ataques , tensiones cruzadas y la presión internacional por desactivar a Hezbolá , mientras Estados Unidos intenta encauzar un proceso diplomático sin garantías de éxito inmediato .

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El encuentro marca la segunda instancia formal de diálogo entre ambos países desde el inicio del actual proceso diplomático. La reunión estará encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio , quien reunirá al embajador israelí Yechiel Leiter y a la embajadora libanesa Nada Hamadeh Moawad , con la participación de funcionarios estadounidenses clave .

El diálogo se produce tras un primer encuentro realizado el 14 de abril , que representó el primer contacto de este tipo desde 1993 entre dos países que permanecen formalmente en guerra. A partir de ese acercamiento, Washington impulsó una tregua de diez días que luego fue extendida de forma indefinida por el presidente Donald Trump .

Marco Rubio encabeza el encuentro entre Yechiel Leiter y Nada Hamadeh Moawad en una negociación clave.

El principal objetivo de Beirut en esta nueva ronda será evitar la reanudación de las hostilidades . Según una fuente libanesa, “Líbano solicitará una extensión de la tregua por un mes, el fin de los bombardeos y la destrucción por parte de Israel en las zonas donde está presente, y un compromiso con el alto el fuego”.

Desde el gobierno libanés, el presidente Joseph Aoun confirmó que “hay contactos en curso para extender el período del alto el fuego”, en una señal de que se busca sostener la frágil estabilidad alcanzada en las últimas semanas.

Israel apunta a Hezbolá como eje del conflicto

En la previa del encuentro, Israel dejó en claro su postura: el foco está puesto en Hezbolá. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, afirmó que no existen “desacuerdos serios” con el Líbano y responsabilizó al grupo armado por la continuidad del conflicto. “El obstáculo para la paz y la normalización entre los países es uno: Hezbollah”, sostuvo.

Hezbolá.jpg El futuro de la tregua se define en Washington mientras crece la presión sobre Hezbolá. hispantv.com

El grupo, respaldado por Irán, no participa de las negociaciones, pero su rol es central en cualquier intento de estabilización duradera en la frontera.

Negociaciones bajo fuego y con alto costo humano

Las conversaciones se desarrollan en un contexto de fuerte tensión militar. El miércoles, ataques israelíes en territorio libanés dejaron al menos cinco muertos, según autoridades locales, pese a la vigencia del alto el fuego.

Entre las víctimas se encuentra la periodista Amal Khalil, cuyo fallecimiento fue confirmado por la defensa civil libanesa. Además, el diario Al-Akhbar informó que la periodista Zeinab Faraj resultó herida, en un episodio que generó repercusión internacional.

image-1776913342426 La muerte de la periodista Amal Khalil en un bombardeo marca la antesala de las negociaciones.

Desde el inicio de la guerra, las cifras reflejan la magnitud del conflicto: al menos 2.454 muertos y cerca de un millón de desplazados en Líbano, según datos oficiales.

Un conflicto abierto y sin resolución inmediata

La escalada actual se remonta al 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en una operación atribuida a Estados Unidos e Israel. Desde entonces, la respuesta israelí incluyó bombardeos intensivos y una incursión terrestre en el sur libanés.

A pesar del alto el fuego, las tropas israelíes continúan desplegadas en varias localidades al sur del país, detrás de la denominada “Línea Amarilla”, una franja de seguridad de unos 10 kilómetros a lo largo de la frontera.

En paralelo, Hezbolá denunció violaciones de la tregua y aseguró haber atacado el norte de Israel en respuesta a esas acciones.

Tras la primera ronda de contactos, ambas partes coincidieron en avanzar hacia negociaciones directas para alcanzar una paz duradera, aunque todavía no hay fecha ni lugar definidos. Mientras tanto, Líbano ya designó al diplomático Simon Karam para encabezar esa futura instancia, en un proceso que avanza con cautela y bajo la constante amenaza de una nueva escalada.