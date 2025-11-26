The Hives confirma su show en solitario en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









La banda de punk rock sueca tendrá un show propio en el Teatro Vorterix además de presentarse con My Chemical Romance en Huracán.

The Hives confirma su show en solitario.

The Hives confirmó que tendrá un show en solitario durante su visita a la Argentina en 2026. La cita será el 31 de enero en el Teatro Vorterix. La última vez que que la banda se presentó en el país fue en noviembre de 2023, con un show a pura adrenalina en la misma sede en Colegiales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La banda de punk rock sueca será parte del show del 1 de febrero (ya agotado) de My Chemical Romance en el estadio de Huracán.

Cómo y dónde conseguir las entradas para The Hives Preventa BBVA a partir del 2 de diciembre a las 12 del mediodía. Venta General a partir del 4 de diciembre a las 12 del mediodía. Entradas exclusivamente a través de www.livepass.com.ar. Los clientes de BBVA tienen 3 cuotas sin interés.

image The Hives tiene millones de discos vendidos en sus más de treinta años de carrera. La banda sueca se ha consolidado como una fuerza imparable gracias a su distintivo sonido garage-rock, sus actuaciones en vivo llenas de excentricidad y sus característicos trajes de etiqueta.

Formados en Fagersta, Suecia, en 1993, The Hives está integrada por Howlin’ Pelle, Chris Dangerous, The Johan And Only, Nicholaus Arson y Vigilante Carlstroem.

Temas entradas

Teatro

Música