Jaguar Land Rover sufrió pérdidas por más de u$s2.500 millones por un hackeo masivo

El documento, elaborado por especialistas y exfuncionarios del Centro Nacional de Seguridad Cibernética británico, calificó el incidente como “el evento cibernético más perjudicial económicamente” que haya golpeado al país.

Jaguar Land Rover sufrió pérdidas millonarias Foto: Reuters

El reciente ataque informático a Jaguar Land Rover (JLR), propiedad del grupo indio Tata Motors, tuvo un impacto económico sin precedentes en el Reino Unido.

Según un informe elaborado por el Cyber Monitoring Centre (CMC), la intrusión cibernética registrada en agosto habría provocado pérdidas estimadas en 1.900 millones de libras esterlinas (unos u$s2.550 millones) y afectado a más de 5.000 organizaciones vinculadas a la cadena de producción del fabricante.

Importante automotriz sufrió pérdidas por más de u$s2.500 millones por un hackeo masivo La mayor parte del impacto provino del cese total de la producción en las plantas de JLR y en sus proveedores, que se extendió por casi seis semanas.

La compañía, que produce alrededor de 1.000 vehículos diarios en sus tres fábricas del Reino Unido, comenzó a normalizar su actividad a comienzos de octubre.

jaguar La compañía, que produce alrededor de 1.000 vehículos diarios en sus tres fábricas del Reino Unido, comenzó a normalizar su actividad a comienzos de octubre. Foto: Reuters. Durante el cierre, los analistas estimaron pérdidas de 50 millones de libras semanales, lo que llevó al gobierno británico a otorgar una garantía de préstamo de 1.500 millones de libras para sostener a la industria automotriz y a los proveedores afectados.