Reino Unido, Canadá y Australia reconocen oficialmente al Estado de Palestina y tensan la relación con Israel







El giro histórico de tres potencias occidentales marca un quiebre en la política internacional y desata la indignación del gobierno de Netanyahu.

Reino Unido, Canadá y Australia dieron un giro histórico al reconocer al Estado palestino.

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron oficialmente al Estado palestino y marcaron un quiebre histórico en la política internacional. La decisión, tomada en medio de la guerra en Gaza y la presión global por una solución de dos Estados, generó la inmediata indignación de Israel, que denunció una “recompensa al terrorismo”.

El cambio de las potencias del G7 El Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en dar este paso, un día antes de la cumbre copresidida por Francia y Arabia Saudita en la ONU. Allí se espera que al menos una decena de gobiernos confirmen también el reconocimiento de Palestina como Estado.

Palestina.jpg

Histórico aliado de Israel, el Reino Unido dio un giro de décadas de política exterior. El primer ministro Keir Starmer aseguró que el reconocimiento busca “revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y una solución de dos Estados”. Por su parte, Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, celebró el anuncio porque “constituye un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera”.

Reacciones de Canadá y Australia En paralelo, el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró en X que su país “reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”. Australia acompañó la decisión y Anthony Albanese sostuvo que su nación “reconoce las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio”.

Benjamin Netanyahu.jpg Axios Netanyahu rechazó el reconocimiento internacional de Palestina El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que "no habrá un estado palestino", luego de que Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran oficialmente al estado palestino. En un mensaje contundente, aseguró que Israel seguirá adelante con los proyectos de colonización en territorio palestino. En un vídeo difundido en redes sociales, Netanyahu envió un mensaje a los países que apoyaron la medida: “Tengo un claro mensaje para los líderes que reconocen un estado palestino después de la terrible matanza del 7 de octubre: están entregando una enorme recompensa al terrorismo”.