Jair Bolsonaro permanecerá internado hasta Año Nuevo tras nuevas intervenciones quirúrgicas

El expresidente brasileño continúa bajo observación médica luego de cirugías por una hernia inguinal y tratamientos por hipo persistente.

Jair Bolsonaro permanece internado en un hospital de Brasilia tras varias intervenciones quirúrgicas realizadas en los últimos días.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro permanecerá internado y bajo observación médica hasta el 1° de enero en un hospital de Brasilia, luego de someterse en los últimos días a varias intervenciones quirúrgicas. El equipo médico confirmó que su estado es estable y que, si no surgen nuevas complicaciones, continuará hospitalizado hasta Año Nuevo.

La información fue confirmada este lunes por los servicios médicos que lo atienden, tras el ingreso del exmandatario en vísperas de Navidad para una cirugía destinada a corregir una hernia inguinal. En el transcurso de los días siguientes, Bolsonaro debió ser sometido además a procedimientos específicos para tratar recurrentes crisis de hipo que no habían respondido al tratamiento farmacológico habitual.

Jair Bolsonaro El expresidente fue operado por una hernia inguinal y sometido a procedimientos para tratar crisis persistentes de hipo. F24 Estado de salud de Jair Bolsonaro y controles previstos Según detallaron los médicos, Bolsonaro presenta un cuadro clínico estable, aunque permanece bajo seguimiento debido a episodios de hipertensión. Además, está previsto que entre este martes y el miércoles se le realice una endoscopia como parte de los estudios de control indicados durante su internación.

Las intervenciones realizadas en los últimos días Bolsonaro ingresó al hospital el jueves pasado para tratar una hernia inguinal bilateral. Posteriormente, el sábado fue sometido a un bloqueo del nervio frénico derecho, mientras que el lunes se le practicó el mismo procedimiento en el lado izquierdo. Esta técnica anestésica se utiliza en casos de hipo persistente, ya que el nervio frénico controla los movimientos del diafragma, cuya contracción involuntaria provoca ese síntoma.

jair bolsonaro Bolsonaro presenta un cuadro de hipertensión y será sometido a nuevos estudios médicos durante su internación. X: @CarlosBolsonaro “Necesitamos al menos 48 horas para evaluar los resultados y las complicaciones; esperaremos ese tiempo”, explicó en rueda de prensa Claudio Birolini, uno de los médicos que acompaña al expresidente, según consignó la prensa brasileña.

A sus 70 años, Jair Bolsonaro atravesó múltiples cirugías abdominales en los últimos años, entre ellas intervenciones por hernias y obstrucciones intestinales. Estos problemas de salud se originaron tras el apuñalamiento que sufrió en 2018, durante la campaña presidencial que lo llevó al poder. El actual cuadro médico se produce mientras el exmandatario cumple una condena de más de 27 años de prisión por golpe de Estado, dictada a fines de noviembre. Desde el hospital, el seguimiento de su estado de salud continuará de manera permanente hasta que los profesionales determinen si puede recibir el alta médica.