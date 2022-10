Brasil: Bolsonaro se desliga del exdiputado que atacó a tiros a la policía

"Aquellos que dicen que Roberto Jefferson es mi aliado, recordarles que en septiembre me denunció ante el Tribunal Superior Militar. No existe cualquier vinculación con Roberto Jefferson, ni se consideró para que trabajara en mi campaña. Quien dice lo contrario está mintiendo", dijo el presidente ultraconservador, que el domingo se juega su reelección en un balotaje en el que se medirá con Lula da Silva. No obstante, fotos de los dos juntos inundaron las redes sociales y los medios brasileños.

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1584306781530230784 - Prisão do criminoso Roberto Jefferson. pic.twitter.com/kWYq4GqRNp — Jair M. Bolsonaro 22 (@jairbolsonaro) October 23, 2022

Esa denuncia de la que habla es una demanda que Jefferson presentó por la supuesta "omisión" que habría hecho de sus funciones al no movilizar a las Fuerzas Armadas contra el Senado y el Supremo Tribunal Federal (STF) para expulsar al juez Alexandre de Moraes, quien ordenó su arresto en agosto del año pasado por su participación en las conocidas como milicias digitales en favor de Jair Bolsonaro.

En enero se permitió que Jefferson permaneciera bajo arresto domiciliario mientras continuaba la investigación bajo la condición de no mantener comunicaciones con el exterior ni manifestarse a través de redes sociales. Sin embargo, el viernes se saltó las normas lanzando ataques machistas a la jueza del Supremo, Cármen Lucía Antunes, por lo que se ordenó su entrada otra vez en prisión.

El sábado publicó un vídeo en el que anunciaba que no se entregaría y que solo le sacarían muerto de su domicilio en Río de Janeiro. Un día después recibió a los agentes que fueron a detenerlo a tiros. Dos de ellos resultaron heridos.