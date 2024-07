Joe Biden intenta convencer a su electorado: "Les prometo que estoy bien"

En este contexto, Biden pronunció firme: "Soy el candidato y no voy a ir a ninguna parte" . Asimismo apuntó contra el expresidente y su principal rival en la contienda electoral, Donald Trump , al advertir que representa "una seria amenaza para la nación".

El discurso de Joe Biden en Michigan

"Me presento y vamos a ganar", exclamó Biden ante una multitud que coreaba "No renuncies" previo a que comience su discurso. "Me han estado machacando", expresó el demócrata haciendo una clara referencia a los cuestionamientos de la prensa sobre su candidatura, y afirmó: "Les prometo que estoy bien".