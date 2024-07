El diario The Economist sentenció a Joe Biden: "No hay manera de que gobierne un país"

El presidente Joe Biden se encuentra en el centro de las críticas tras su performance en el último debate presidencial que protagonizó junto a Donald Trump y los medios más importantes del mundo se posicionan a favor del republicano: en su tapa de este jueves, el diario The Economist publicó una imagen de un andador y la frase "no hay manera de que gobierne un país", cuestionando la aptitud mental del actual presidente.

Las críticas de The Economist se suman a las informaciones brindadas por The New York Times que aseguran una posible salida de Biden como candidato en el camino a la reelección.