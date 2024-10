Kamala Harris cuestionó la salud mental de Donald Trump tras un polémico acto de campaña: "Espero que esté bien"

Sin embargo, Trump, de 78 años, no se mostró afectado por el cruce y respondió en redes sociales al asegurar que se hizo dos pruebas cognitivas que dieron resultados "excepcionales".

Trump sorprendió a todos y empezó a bailar durante un acto de campaña

El episodio se dio durante una sesión publica de preguntas y respuestas con seguidores de Trump en la localidad de Oaks, en Pensilvania, un estado clave para los definir las elecciones. El acto se tuvo que frenar en dos oportunidades porque hubo espectadores que se desmayaron por las altas temperaturas del lugar.

Fue entonces que sugirió: "No hagamos más preguntas, escuchemos música, convirtámoslo en música ¿A quién demonios le importa escuchar preguntas, verdad?".

acto trump pensilvania 14 de octubre.mp4 @travisakers

El republicano pidió que reprodujeran sus canciones favoritas y en primer lugar sonó "Ave María" cantado por Luciano Pavarotti.

De esta manera, el acto de campaña tuvo un final atípico, con el expresidente balanceándose parado con el micrófono en la mano.

El público pudo escuchar "Con te partirò", de Andrea Bocelli; "Hallelujah", de Rufus Wainwright; "Nothing Compares 2 U", de Sinéad O'Connor; "An American Trilogy", de Elvis Presley; "Rich men north of Richmond", de Oliver Anthony; "November Rain", de Guns N' Roses; y, por supuesto, el éxito de los mitines de Trump, "YMCA", de Village People.

"La sesión de preguntas y respuestas estaba a punto de terminar cuando la gente empezó a desmayarse por la emoción y el calor. Empezamos a poner música mientras esperábamos y no paramos. Fue muy diferente, pero acabó siendo una ¡GRAN NOCHE!", destacó.

Esta no es la primera vez que Harris ataca a Trump por su salud mental. En los últimos días advirtió que el republicano es "inestable".