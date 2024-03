Kate Middleton confirmó que tiene cáncer: cómo reaccionaron los principales medios del mundo

El Daily Mirror, uno de los que se destaca por informar sobre la familia real británica, destacó la apariencia "increíblemente estoica" de la princesa de Gales al momento de informar la noticia. A la vez, elogiaron la frase que utilizó Kate Middleton para referirse a su esposo, quien ha sido gran "fuente de consuelo y tranquilidad".

"Kate, no estás sola", escribió el tabloide The Sun, expresándole apoyo y cariño. Por su parte, The Times destacó el mensaje positivo de Middleton y desde The Independent sostuvieron que tiene "derecho a la privacidad como cualquiera".

Kate Middleton confirmó que tiene cáncer: la reacción de los medios del mundo

A su vez, la noticia se hizo eco en lo medios del mundo, ya que desde El País de España confirmaron que "la princesa, sometida a una inmensa presión con todo tipo de especulaciones y rumores en los medios y en las redes sociales, ha decidido cortar de raíz cualquier debate con una explicación completa".

También, desde el mortal Le Monde de Francia hicieron referencia a la declaración del rey Carlos III, quien afirmó estar "orgulloso del coraje de la princesa".

En esta misma línea, el Corriente della Sera, medio italiano, confirmó que "no se revelarán más datos sobre la naturaleza del tumor de Kate, por razones de privacidad".

El New York Times anunció la noticia del cáncer de Kate Middleton relacionándola con la situación que atraviesa el rey Carlos III, a quien también le diagnosticaron cáncer. A su vez, resaltaron el pedido de la princesa de Gales sobre respetar su privacidad.

Finalmente, desde el medio O Globo de Brasil también se refirieron a la salud de la esposa del príncipe Guillermo y aseguraron que "la polémica en torno al estado de Kate Middleton comenzó en enero, cuando el Palacio de Kensington anunció que se había sometido a una cirugía abdominal".