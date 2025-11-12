El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba al tanto de la conducta delictiva de Jeffrey Epstein e, incluso, “pasó horas” con una de sus víctimas, de acuerdo a un mail al que accedió el Congreso estadounidense y que fue difundido por The New York Times.
12 de noviembre 2025 - 11:31
Escándalo en EEUU: Donald Trump "pasó horas" con una de las víctimas de Jeffrey Epstein, según un mail
El Congreso estadounidense accedió a correos electrónicos donde el delincuente sexual afirma que el magnate conocía sus conductas delictivas.
- Noticia en desarrollo.
