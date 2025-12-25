El rey Carlos III pidió "compasión y reconciliación" en su discurso de Navidad + Seguir en









En un mensaje grabado desde la Abadía de Westminster, el rey británico llamó a fortalecer los valores comunes, destacó el diálogo interreligioso y evitó referencias a su salud y a conflictos familiares.

El rey Carlos III grabó su mensaje navideño desde la Abadía de Westminster.

El rey Carlos III pronunció este jueves su tradicional discurso de Navidad y llamó a la “compasión y reconciliación” como valores centrales para enfrentar un mundo marcado por divisiones, conflictos y escenarios de incertidumbre. El mensaje fue difundido desde el Reino Unido y tuvo un tono reflexivo, con referencias históricas, religiosas y sociales.

El monarca, de 77 años, grabó el mensaje previamente desde la Abadía de Westminster, uno de los espacios más simbólicos de la monarquía británica y escenario clave de ceremonias históricas. Desde allí, Carlos III buscó enviar una señal de unidad en un contexto internacional complejo.

Un llamado a la unidad espiritual y al diálogo Al inicio de su discurso, el rey recordó su visita al Vaticano en octubre pasado, donde oró junto al papa León XIV. Definió ese encuentro como un “momento histórico de unidad espiritual”, en un gesto sin precedentes desde el cisma anglicano del siglo XVI. La mención subrayó su permanente interés por el diálogo entre religiones.

Rey Carlos y Papa León Carlos III destacó el diálogo interreligioso y recordó su histórica visita al Vaticano junto al papa León XIV. El mensaje también estuvo atravesado por el Jubileo de la Iglesia católica, que este año se celebra bajo el lema “Peregrinos de la esperanza”. Como gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, Carlos III retomó ese concepto para reflexionar sobre el presente. “La palabra peregrinación es menos empleada hoy, pero tiene un significado particular para nuestro mundo moderno, y especialmente en Navidad: se trata de avanzar hacia el futuro pero al mismo tiempo regresando al pasado para recordar y sacar lecciones”, declaró.

Memoria histórica y valores compartidos El monarca hizo referencia además al 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, que se conmemora este año. En ese marco, destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva. “El valor y el sacrificio de nuestros militares, así como la manera como las comunidades se congregaron ante una prueba de tal magnitud, significan para nosotros un mensaje más allá del tiempo”, afirmó.

Según expresó, esos valores fueron los que “dieron forma a nuestro país y a la Commonwealth”, y siguen siendo una base para enfrentar los desafíos actuales. el-rey-carlos-iii- télam.jpg El rey hizo referencia al 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y al valor de la memoria colectiva. Un mundo incierto y la necesidad de reconciliación Carlos III describió la actualidad como una etapa “incierta” y advirtió que “el mundo parece girar cada vez más rápido”. Sin embargo, sostuvo que en la diversidad de comunidades existe una fortaleza clave para que “el bien triunfe sobre el mal”. En ese sentido, remarcó: “Me parece que debemos apreciar los valores de compasión y reconciliación”, en alusión al ataque contra una sinagoga en Manchester ocurrido a comienzos de octubre, que dejó dos personas fallecidas. El rey volvió a insistir en la convivencia interreligiosa y afirmó: “Cuando me reúno con personas de diferentes religiones, encuentro muy alentador escuchar todo lo que tenemos en común: un deseo compartido de paz y un profundo respeto por toda vida”. En su mensaje navideño, Carlos III evitó mencionar su enfermedad (cuyo tratamiento será reducido en 2026) y tampoco hizo referencias a su hermano Andrés, a quien retiró todos sus títulos el mes pasado.