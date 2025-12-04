EEUU endurece controles a los trabajadores que soliciten el visado H-1B

La revisión insta a chequear la experiencia profesional de lo los trabajadores solicitantes de la visa. El Departamento de Estado de EEUU indicó que cualquier persona involucrada en la "censura" de la libertad de expresión será rechazada.

El gobierno de EEUU anunció este miércoles un aumento en la revisión de los solicitantes de visados H-1B para trabajadores altamente cualificados. Además, un memorando interno del Departamento de Estado dice que cualquier persona involucrada en la "censura" de la libertad de expresión será rechazada .

Esta clase de visados, que permiten a los empleadores estadounidenses contratar a trabajadores extranjeros en campos especializados, son cruciales para las empresas de rubros como tecnología que contratan a trabajadores de países como India y China .

El cable ordena a los representantes consulares estadounidenses revisar los currículos o perfiles de LinkedIn de los solicitantes de H-1B y de los familiares que los acompañan. Bajo esa medida, se los insta a chequear si trabajaron en actividades como la información errónea, desinformación, moderación de contenidos, comprobación de hechos, cumplimiento y seguridad en línea , entre otras.

" Si se descubren pruebas de que un solicitante ha sido responsable o cómplice de censura o intento de censura de expresiones protegidas en EEUU, se debe determinar que el solicitante no es apto", indicó un texto en virtud de un artículo específico de la Ley de Inmigración y Nacionalidad del país.

El cable de la orden indicó que todos los solicitantes de visados estaban sujetos a esta política , pero pedía una revisión reforzada para los solicitantes de visados H-1B dado que trabajaban frecuentemente en el sector tecnológico "incluyendo en redes sociales o empresas de servicios financieros implicadas en la supresión de la expresión protegida".

El documento agregó que los empleadores "deben explorar a fondo sus historiales laborales para asegurarse de que no han participado en tales actividades". A su vez, los nuevos requisitos de investigación se aplicarán tanto a los solicitantes nuevos como a los que repiten.

"No apoyamos que los extranjeros vengan a EEUU a trabajar como censores amordazando a los estadounidenses", sostuvo un portavoz del Departamento de Estado, pero añadió que no hace comentarios sobre "supuestos documentos filtrados".

"En el pasado, el propio presidente fue víctima de este tipo de abusos cuando las empresas de redes sociales bloquearon sus cuentas. Él no quiere que otros estadounidenses sufran de esta manera. Permitir que extranjeros lideren este tipo de censura insultaría e injuriaría al pueblo estadounidense", agregó el portavoz.

EEUU: Donald Trump congeló las solicitudes de inmigración de 19 países

El gobierno de Estados Unidos suspendió la tramitación de solicitudes de inmigración de ciudadanos de 19 países afectados por el veto migratorio, una medida que incluye pedidos de residencia permanente y ciudadanía. La administración de Donald Trump adoptó esta decisión mientras define nuevos lineamientos de verificación para los inmigrantes alcanzados por las restricciones.

Según fuentes, una directriz interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordenó a los funcionarios “detener la adjudicación final de todos los casos” vinculados a personas provenientes de las naciones afectadas por la proclamación presidencial de junio. La medida es temporal, aunque operativa desde este lunes.

CBS News confirmó que la suspensión rige mientras el Gobierno elabora nuevas instrucciones sobre los procedimientos de revisión y control aplicados a los inmigrantes alcanzados por el veto migratorio. En paralelo, The New York Times subrayó que la lista involucra a algunos de los países más pobres e inestables del mundo.