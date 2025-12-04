Nuevo esquema para la VTV: concesionarias y talleres, cada vez más cerca de sumarse + Seguir en









La reglamentación final está en etapa decisiva y permitiría ampliar los centros de revisión con equipamiento homologado. Qué falta para cristalizar el acuerdo entre el Gobierno y ACARA.

La VTV se encamina hacia un cambio significativo

La Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) avanza en conversaciones con el Gobierno para definir la reglamentación que permitirá a talleres y concesionarios realizar Verificación Técnica Vehicular. Una vez aprobada la normativa, y siempre que cumplan con las exigencias técnicas y de infraestructura, estos establecimientos podrían acreditarse como Talleres de Revisión Técnica (TRT).

La discusión se abrió tras el Decreto 196/2025, que modificó la Ley de Tránsito 24.449 y desreguló el sistema de VTV a nivel nacional. Desde entonces, quedó pendiente la actualización del marco operativo, algo que (según el presidente de ACARA, Sebastián Beato) está pronto a resolverse.

En diálogo con Auto X, aseguró que las reuniones con el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, están avanzadas y que la reglamentación “no tardará demasiado”.

Cómo convivirán los talleres habilitados y las plantas de verificación Uno de los puntos en análisis es cómo convivirán los talleres habilitados con las actuales plantas de verificación. La intención es que el usuario pueda elegir libremente dónde realizar el trámite, priorizando cercanía y practicidad. Para ACARA, sumar a las concesionarias aportaría capacidad instalada, profesionales formados y mayor comodidad para el público: permitiría, por ejemplo, hacer la revisión en el mismo turno que un service.

En cuanto al equipamiento, los talleres podrían optar por tecnología nacional (como la desarrollada por Control Vehicular Argentino (CVA) o sistemas importados, siempre que estén debidamente homologados. CVA, con más de tres décadas en el sector, sigue siendo un referente por su aporte en innovación y diagnóstico vehicular.