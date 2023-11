La Comisión Europea recomendó abrir negociaciones con Ucrania para su adhesión

Las recomendaciones de la Comisión deberán ser sometidas al voto de los mandatarios de los países de la UE en una cumbre prevista para diciembre en Bruselas.

Ucrania presentó su demanda de adhesión a la UE apenas cinco días después de la ofensiva de Rusia contra su territorio, en febrero de 2022, y en junio el país fue oficialmente reconocido como aspirante a sumarse al bloque.

Cuando Ucrania formalizó su demanda de adhesión, la UE le presentó un plan de siete reformas fundamentales para completar, en particular en la lucha contra la corrupción, antes que las conversacionales puedan comenzar.

La reacción de Zelenski

Von der Leyen visitó Ucrania el último fin de semana y congratuló a las autoridades por haber completado "mucho más del 90%" de esas reformas exigidas. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aplaudió el "paso correcto" de la Comisión y aseguró que "nuestro país tiene que estar en la UE".

"Los ucranianos lo merecen tanto por su defensa de los valores europeos como por el hecho de que incluso en tiempos de guerra a gran escala cumplimos nuestra palabra y desarrollamos instituciones estatales", afirmó.

zelenski (2).mp4 Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. @ZelenskyyUa

El primer ministro ucraniano, Denys Chmygal, se comprometió a que su país se torne un miembro "igualitario y fuerte" de la UE.

En el caso de Moldavia, el país sostiene que es objeto de desestabilización permanente por parte de Rusia, y ahora deberá iniciar formalmente el proceso de negociaciones con Bruselas. En la red social X (antes Twitter), la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, agradeció a la Comisión. "Gracias por estar con nosotros y por apoyar a Moldavia y a los moldavos en nuestro viaje hacia la UE", señaló.

En tanto, la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, saludó la "recomendación positiva" de la Comisión al reconocer al país como candidato a la adhesión.

Proceso de adhesión

El proceso de adhesión, sin embargo, toma varios años de complejas negociaciones entre los países aspirantes y las instituciones de la UE en Bruselas, un proceso que puede durar hasta una década.

Turquía inició conversaciones formales de adhesión en 2005, y la situación sigue en punto muerto. Albania fue reconocido como país candidato en 2003, e inició conversaciones formales en 2009, que aún no se han completado.

Montenegro, Serbia y Macedonia del Norte también esperan en la fila, con una creciente impaciencia.

En el caso de Bosnia, un documento de la Comisión divulgado este miércoles recomendó el inicio de las negociaciones formales de adhesión únicamente después de que ese país avance con un plan de reformas.

En general, la guerra de Rusia contra Ucrania hizo arrancar una discusión más amplia sobre la incorporación de nuevos miembros al bloque de la UE, que busca contener la influencia rusa y china.

Pero incluso diplomáticos europeos que respaldan firmemente a Ucrania admiten que el debate en la cumbre de diciembre será difícil, y que la aprobación para iniciar conversaciones podría estar condicionada a nuevas reformas.

Varios países, por ejemplo, insisten en que no se pueden hacer 'atajos' en el camino ucraniano a la membresía. Simultáneamente, Hungría acusa agriamente a Ucrania de limitar los derechos de los húngaros étnicos.

"Creemos que no es apropiado dar más pasos en las negociaciones de adhesión con Ucrania", declaró el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, añadiendo que Ucrania no podría "ingresar en la Unión Europea hasta que no haya paz".

En el caso específico de Ucrania, además, se trataría de un país virtualmente destrozado por una guerra, y ello representaría un enorme costo adicional para el bloque.