El Gobierno suspendió las elecciones argentinas en Israel y Ucrania por los conflictos bélicos

El gobierno nacional suspendió las elecciones generales argentinas para votantes residentes en Rusia e Israel, dos países inmersos en conflictos bélicos, y según las fuentes diplomáticas no se abrirán las mesas electorales de esas jurisdicciones del exterior.

Casi 450 mil argentinos residentes en el exterior podrán votar el próximo 22

Un total de 449.909 argentinos que residen en el exterior están habilitados para votar en las categorías nacionales en los próximos comicios generales del domingo 22, y lo podrán hacer en más de 300 mesas que se instalarán en 142 representaciones diplomáticas argentinas en el extranjero, de las cuales 75 son embajadas y 66 consulados, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

"Precisamente con estas elecciones se cumplen 30 años de que los argentinos que viven en el exterior pueden votar, ya que en 1993 se sancionó la ley 24.007, que habilitó esta posibilidad y creó el Registro de Electores Residentes en el Exterior", comentó a Télam Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la CNE.

El sufragio que se realiza desde el exterior no es de carácter obligatorio, sino voluntario, y no necesitan justificar la no emisión del voto, a diferencia de quienes residen en el territorio nacional, y son incorporados a este padrón de manera automática, siempre que cada ciudadano tuviese previamente domicilio consignado en el DNI en el extranjero, lo cual constituye una condición necesaria.