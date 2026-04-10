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10 de abril 2026 - 19:49

La condición fundamental de Donald Trump para un "buen acuerdo" con Irán

El mandatario estadounidense volvió a pedir por la reapertura del estrecho de Ormuz, en el cuarto día de tregua entre EEUU y la República Islámica.

En medio de una escalada dentro de la propia tregua, Trump manifestó cual sería su principal condición para un buen acuerdo con Irán.

En medio de una escalada dentro de la propia tregua, Trump manifestó cual sería su principal condición para un "buen acuerdo" con Irán.

Imagen creada con IA

Después, Trump matizó algunos viejos objetivos de la guerra. Afirmó que un cambio de régimen en Irán "nunca fue un criterio" para este acuerdo. En la misma línea, Trump aseguró que su gobierno ya trabaja para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz y destacó el apoyo internacional con el que ya contaría. "Tenemos otros países que se están acercando para ayudar… lo tendremos abierto bastante pronto", señaló.

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Más temprano este viernes, en declaraciones al New York Post, el mandatario afirmó que las fuerzas estadounidenses ya se encuentran reforzando su capacidad bélica en la región. “Estamos llevando a cabo un rearme. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos”, sostuvo.

Trump fue aún más contundente al referirse al posible desenlace de las conversaciones: “Y si no logramos un acuerdo, las utilizaremos; y las utilizaremos de manera muy efectiva”.

Una reunión clave en Pakistán para una paz en Medio Oriente

Entre las amenazas de reanudar los ataques en caso de no llegar un acuerdo, el vicepresidente estadounidense JD Vance, junto al enviado especial para negociaciones en el exterior Steve Witkoff y Jared Kushner, mediador principal y yerno de Donald Trump, viajarán a Islamabad, capital de Pakistán, durante el fin de semana.

Del lado iraní, se prevé la presencia del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, candidato favorito de Trump para hacerse con el liderato de Irán, además del canciller Abbas Araghchi, según informó Russia Today.

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