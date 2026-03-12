Benjamín Netanyahu advirtió que el Líbano "juega con fuego" si Hezbolá continúa operando desde su territorio

El primer ministro israelí sostuvo que su gobierno espera que Beirut actúe contra la milicia chií, aunque manifestó que, de no hacerlo, Israel podría intervenir para desmantelar sus capacidades.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió al gobierno del Líbano sobre las operaciones de Hezbollah mientras continúa el conflicto regional.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , lanzó este jueves una advertencia al gobierno del Líbano al señalar que el país “juega con fuego” si permite que la milicia chií Hezbollah continúe operando desde su territorio.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario israelí sostuvo que ya transmitió ese mensaje a las autoridades libanesas y afirmó que su gobierno preferiría que Beirut tome medidas por su cuenta para frenar las actividades del grupo armado. Sin embargo, advirtió que, si eso no ocurre, Israel podría intervenir para desmantelar su estructura.

Las declaraciones se produjeron en su primera comparecencia pública desde la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada a fines de febrero.

En ese contexto, Netanyahu también se refirió al escenario político iraní y aseguró que las acciones militares recientes debilitaron al liderazgo del país. Según afirmó, el nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí , “no puede mostrarse en público”.

Durante la misma conferencia, el primer ministro volvió a cuestionar el proceso judicial que enfrenta en su país por presuntos casos de corrupción y pidió que el juicio se suspenda mientras Israel continúa involucrado en el conflicto regional.

Netanyahu calificó el proceso como un “circo absurdo” y sostuvo que debería quedar en pausa durante la guerra para permitirle concentrarse en la conducción del gobierno.

El mandatario enfrenta cargos por fraude y abuso de confianza en varias causas judiciales abiertas en Israel, entre ellas los llamados casos 1000, 2000 y 4000, vinculados a presuntos favores políticos y beneficios a empresarios a cambio de cobertura mediática favorable.

El primer ministro rechazó reiteradamente las acusaciones y sostiene que el proceso judicial responde a una persecución política. En ese marco, solicitó formalmente un indulto al presidente israelí, Isaac Herzog, quien aún no tomó una decisión al respecto.

Netanyahu también destacó el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en varias ocasiones expresó su apoyo al líder israelí y cuestionó el juicio en su contra.

Hezbolá lanzó decenas de cohetes contra Israel y anunció una nueva ofensiva militar

El movimiento libanés Hezbolá lanzó este miércoles decenas de cohetes contra el norte de Israel, en una de las mayores ofensivas desde que se intensificaron las hostilidades en la región a comienzos de marzo.

Las sirenas de alerta antiaérea se activaron en la ciudad de Haifa y en amplias zonas de Galilea y los Altos del Golán, luego del lanzamiento de múltiples proyectiles desde territorio libanés. Ante la situación, las autoridades israelíes ordenaron a la población permanecer cerca de refugios antiaéreos.

Hasta el momento no se reportaron heridos, aunque equipos médicos y de emergencia inspeccionan distintos puntos donde se registraron impactos. El Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel pidió a los residentes del norte del país mantenerse en zonas protegidas mientras continúa la ofensiva desde el sur del Líbano.

En paralelo con los ataques, Hezbolá confirmó el inicio de una nueva operación militar denominada “Al-Asf al-Ma’kul” contra Israel. El anuncio fue difundido a través de un comunicado de la llamada “resistencia islámica”, acompañado por una imagen propagandística que declara la apertura formal de la ofensiva.

La comunicación coincide con una jornada marcada por intensos lanzamientos de cohetes y drones desde el sur del Líbano hacia territorio israelí, en lo que analistas consideran un intento de elevar el nivel del enfrentamiento en el frente norte del conflicto regional.