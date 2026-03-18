La guerra de Medio Oriente en imágenes satelitales: cómo impactó el conflicto

El conflicto entre Irán, EEUU e Israel continúa creciendo. Los destrozos por los ataques pueden percibirse mejor desde lo panorámico.

Las nuevas capturas satelitales difundidas tras el estallido del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ofrecieron una radiografía más precisa de los impactos en zonas estratégicas del Golfo Pérsico . El material, obtenido por Planet Labs y otros sistemas de monitoreo, permitió acceder a registros visuales que hasta entonces permanecían fuera del alcance público.

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Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero , la información directa resultó escasa. Sin embargo, la publicación posterior de estas imágenes, con retrasos deliberados, amplió la capacidad de análisis sobre los ataques y sus consecuencias en distintos puntos de la región.

Uno de los escenarios más afectados se ubicó en Bandar Abbas , un punto clave dentro del sistema militar iraní por su proximidad al estrecho de Ormuz .

Las imágenes captadas el 2 de marzo reflejaron embarcaciones envueltas en llamas dentro del puerto. Desde el Comando Central de Estados Unidos afirmaron que la ofensiva impactó directamente en la estructura naval iraní.

“Hemos hundido o dañado más de 100 buques iraníes desde el inicio de la guerra”, indicaron desde el organismo militar.

Los destrozos de la guerra desde el cielo.

Este material permitió dimensionar con mayor claridad la magnitud del ataque, incluso en un contexto donde la información oficial se mantuvo restringida.

Bahréin y un golpe a la estructura militar estadounidense

En Baréin, los registros satelitales evidenciaron daños de relevancia en la base de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos.

Las capturas del 1 de marzo mostraron un edificio central completamente destruido y al menos dos radomos con daños estructurales.

Los ataques, atribuidos a drones y misiles iraníes, también afectaron instalaciones energéticas cercanas. Mientras Irán reivindicó la ofensiva, las autoridades estadounidenses evitaron precisar el alcance total de los daños.

Qatar es un nuevo frente expuesto

El conflicto también alcanzó la base aérea de Al Udeid Air Base, en Qatar, donde un ataque con misiles provocó la pérdida de un sistema clave para comunicaciones seguras.

Este episodio reforzó la vulnerabilidad de infraestructuras militares críticas en toda la región y evidenció la expansión del conflicto más allá de los principales focos iniciales.

Las consecuencias de la guerra también afectaron a actores internacionales. En Abu Dhabi, imágenes del 3 de marzo mostraron daños en la base francesa Camp de la Paix.

Dos hangares resultaron comprometidos dentro de una instalación ubicada en las inmediaciones del puerto Zayed y del área cultural donde se encuentra el Louvre Abu Dhabi.

iran

La proximidad con zonas civiles y culturales marcó un punto de alerta sobre el alcance territorial del conflicto.

Focos de incendio en infraestructura clave

El monitoreo realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos detectó incendios de gran escala en distintos puntos del Golfo.

Uno de los episodios más significativos ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Dubái, donde el impacto de un dron sobre un camión cisterna generó una columna de humo visible desde el espacio.

A su vez, en el puerto de Salalah, en Omán, un incendio registrado el 11 de marzo continuó activo durante varios días. Aunque el ataque fue atribuido a drones iraníes, Teherán rechazó cualquier responsabilidad.

La guerra vista desde el espacio

Las imágenes satelitales pasaron a ocupar un rol central para analistas y medios internacionales, ya que ofrecieron una visión independiente del desarrollo del conflicto.

No obstante, la difusión con demoras dejó en evidencia la tensión entre la transparencia informativa y el uso estratégico de estos datos en contextos militares.

En un escenario donde el acceso directo a la información es limitado, estos registros se consolidaron como una herramienta clave para comprender la dimensión real de una guerra que ya trascendió sus frentes tradicionales.