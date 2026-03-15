El relato de un argentino que vive en Irán que contó cómo es la guerra día a día

Desde la ciudad de Qom, el analista Sheij Meisam Akhlaghi relató cómo continúa la vida cotidiana en medio del conflicto.

El analista argentino Sheij Meisam Akhlaghi habló desde la ciudad iraní de Qom y aseguró que, pese a la guerra, la vida cotidiana continúa.

El analista político argentino Sheij Meisam Akhlaghi afirmó que la vida cotidiana en Irán continúa con relativa normalidad pese a la guerra con Estados Unidos e Israel. Desde la ciudad de Qom , ubicada a 150 kilómetros de Teherán, el especialista relató que los servicios funcionan y que la población mantiene sus actividades diarias.

Durante una entrevista a C5N, Akhlaghi describió cómo transcurren los días en Qom en medio de los ataques y la tensión regional.

Según explicó, varios servicios continúan funcionando con normalidad pese al conflicto. “Internet funciona bien , si se necesita hacer algo para el banco, mandar plata, todo está funcionando bien , pero bueno, las aplicaciones extranjeras manejadas por los enemigos, ya tienen algunos límites” , relató.

El analista agregó que las actividades cotidianas se mantienen y que, incluso en medio de la guerra, muchas personas continúan con su rutina. “Yo tengo dos hijos que están estudiando y no hay ningún problema en ese sentido, pero otros lugares como hospitales sí, aunque ya hubo ataques a hospitales, pero bueno, un hospital tiene que funcionar”, explicó.

Akhlaghi también señaló que en los últimos días hubo ataques en áreas residenciales cercanas a su ciudad. “Ayer atacaron un lugar y que era una zona civil en mi ciudad. Hasta 75 muertos y heridos hubo porque era una zona en la que vivía mucha gente y todavía algunos están bajo los escombros. Fuera de eso, la vida es normal” , sostuvo.

A pesar de estos episodios, el analista afirmó que la población continúa con sus actividades diarias. Según detalló, los comercios permanecen abiertos y los servicios básicos siguen disponibles.

“La gente sale, van a trabajar, hay comidas, todo lo que uno necesita, las tiendas y supermercados están llenos, no hay carencia de nada, en la estación de servicio hay gas, hay nafta, la vida es tranquila y anteayer también hubo una manifestación grande en todo el país, con mucha gente que salió”, describió.

iran El especialista aseguró que los supermercados están abastecidos y que la población mantiene sus rutinas pese al conflicto.

Críticas a EEUU e Israel

Durante la entrevista, Akhlaghi también cuestionó los objetivos militares de Estados Unidos e Israel en la región. Según su visión, las potencias buscaban debilitar al gobierno iraní.

“El objetivo de Estados Unidos e Israel fue destruir el sistema del gobierno y después invadir todo el país y poner un sistema que ellos quieren. Hay algo que ellos equivocaron en sus cálculos: no consideraron bien el poder y la fuerza del pueblo, de la gente”, afirmó.

El analista sostuvo además que algunos gobiernos occidentales creyeron que la población se opondría masivamente al gobierno iraní. “Supusieron que la mayoría está en contra y si vienen ellos y atacan y listo, ya todo está preparado, todo servido. Fue un error grande de ellos”, agregó.

Manifestaciones y apoyo en las calles

Akhlaghi también se refirió a las movilizaciones que se registraron tras el anuncio de la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Según explicó, la reacción de la población fue salir a las calles para expresar apoyo.

“El día en que se dio aviso a la población de la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, la gente salió a la calle para mostrar su apoyo y desde este momento hasta hoy que yo les estoy hablando, todas las noches, sin ninguna excepción, la gente está en la calle, no solo en mi ciudad, en todo el país”, aseguró.

El analista destacó además que la magnitud de las movilizaciones incluso sorprendió a los propios ciudadanos. “Y la cantidad, les digo sinceramente, hasta nos sorprende a nosotros”, subrayó.

PERSONAS SE VAN DE IRAN El analista habló con C5N desde Qom, una ciudad ubicada a unos 150 kilómetros de Teherán.

Rumores sobre el nuevo liderazgo en Irán

En otro tramo de la entrevista, Akhlaghi se refirió a las versiones que circulan sobre el nuevo liderazgo del país y la situación de Mojtaba Jameneí.

“Lo mataron en su oficina mientras estaba trabajando. Ahora que están buscando a Mojtaba Jameneí, el nuevo líder, no van a dejar que que lo maten así fácilmente. Hay muchos rumores y de su salud, pero lo que sí puedo decir es que estaba cerca de su padre y Dios le salvó y está vivo”, afirmó.

Según sostuvo, las autoridades extremaron las medidas de seguridad ante posibles ataques.

“La gente no quiere la guerra”

El analista también criticó la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que Irán enfrentó décadas de presión internacional.

“Hace años que Estados Unidos nos están amenazando. Yo creo que ahora la política de Donald Trump es encontrar al nuevo líder de alguna forma porque ya ellos mostraron que no respetan nada, ningún ley, ningún derecho internacional, nacional, lo que sea”, sostuvo.

Al mismo tiempo, remarcó que gran parte de la población desea que el conflicto termine. “Dicen que la gente quiere la guerra, pero no, quieren que eso se termine. Ya basta. Estuvimos 47 años bajo amenazas, sanciones, otro tipo de guerra”, lamentó.