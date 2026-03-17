La guerra en Irán podría llevar a 45 millones de personas a un hambre aguda en junio + Seguir en









Lo confirmó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y detalló entre las razones los costes de los alimentos, el petróleo y el transporte marítimo. Además, ampliaron que esa cifra mundial quedaría por encima del récord actual de 319 millones.

"Esto llevaría los niveles de hambre en el mundo a un récord histórico", aseguraron del PAM.

La guerra en Irán podría llevar a 45 millones de personas a un hambre aguda en junio, aseguró el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en medio del despliegue bélico en el país persa de parte de EEUU e Israel. Además, agregaron que esto llevaría los niveles de hambre "a un récord histórico" y que previo al conflicto la problemática nunca había sido tan grave "como ‌ahora".

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Decenas de millones de personas más se enfrentarán a una situación de hambre aguda si la guerra en Irán se prolonga hasta junio, según un análisis del PMA publicado este martes.

Los ataques comenzados el pasado 28 de febrero bloquearon rutas clave de ayuda humanitaria, retrasando los envíos vitales para algunas de las crisis más graves del mundo, aseguraron.

La guerra en Irán podría llevar a 45 millones de personas a la hambruna "Se prevé que unos 45 millones de personas se vean abocadas al hambre aguda debido al aumento de los costes de los alimentos, el petróleo y el transporte marítimo, lo que elevaría la cifra mundial por encima ‌de su nivel récord actual de 319 millones", sostuvo a periodistas en Ginebra el director ejecutivo adjunto del PMA Carl Skau.

iran Entre las razones de la hambruna estarían los costes de los alimentos, el petróleo y el transporte marítimo, agregaron del PAM. "Esto llevaría los niveles de hambre en el mundo a un récord histórico y es una perspectiva terrible. Ya antes ‌de esta guerra nos encontrábamos en una tormenta perfecta en la que el hambre nunca había sido tan grave como ‌ahora, en términos de cifras y de la gravedad de esa hambre", añadió.

Skau señaló que sus costes de transporte aumentaron un 18% desde que comenzaron los ataques de EEUU e Israel contra Irán el 28 de febrero y que algunos tuvieron que ‌ser desviados. Estos costes adicionales se suman a los profundos recortes presupuestarios del PMA, ya que los donantes se están centrando más en la defensa. Irán amenazó a la Argentina y advirtió que Javier Milei cruzó una "línea roja imperdonable" El régimen iraní acusó a Javier Milei de haber cruzado una “línea roja imperdonable” y advirtió que responderá ante la postura del gobierno argentino, en una escalada diplomática que se produce tras las declaraciones del presidente en Nueva York, donde calificó a Irán como enemigo y reafirmó su alianza con Estados Unidos e Israel. La advertencia fue publicada en un editorial del diario oficialista Tehran Times, firmado por Saleh Abidi Maleki, donde se sostiene que Teherán “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino” y que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. El texto, titulado "Milei, Quo Vadis?" (“Milei, ¿adónde vas?”), apareció en medio del contraataque iraní frente a los bombardeos de Estados Unidos e Israel y marca un endurecimiento del discurso hacia Argentina, al tiempo que acusa a la administración libertaria de alinearse con el “eje estadounidense-sionista”.