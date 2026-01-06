La Iglesia argentina envió su apoyo a los obispos y al pueblo de Venezuela: "Estamos a su lado"

La Conferencia Episcopal Argentina envió una carta de apoyo a los clérigos venezolanos en medio de la crisis geopolítica con Estados Unidos. Se hicieron eco de las palabras del Papa León XIV.

La Iglesia argentina se pronunció este martes sobre la situación en Venezuela luego de la ofensiva militar de Estados Unidos que culminó con la captura y extracción del exgobernante, Nicolás Maduro. En una misiva enviada a los obispos venezolanos, pidieron por el bienestar del pueblo.

La nota, firmada por los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina, entre ellos su titular Marcelo Colombo, fue divulgada esta jornada en el marco de los recientes acontecimientos que sacuden al país sudamericano a partir de intervención del gobierno de Donald Trump que derivó en el secuestro de Maduro.

"Queridos hermanos en el episcopado", inicia el mensaje enviada al Arzobispo de Valencia y Presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Mons. Jesús González de Zárate: "A través de Usted queremos hacerle llegar a la Iglesia y al Pueblo venezolano el saludo y la cercanía de la Iglesia que peregrina en Argentina".

En comunión con el mensaje del Papa León XIV, a quien cita la misiva, los clérigos argentinos remarcaron que " el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración " y que se debe garantizar "la soberanía del país" y "el estado de derecho inscrito en la Constitución".

Replicando la frase del Sumo Pontífice, la carta llama a respetar "los derechos humanos y civiles de todos y cada uno" , poniendo "especial atención" sobre "los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica".

Por último, los representantes de la Iglesia argentina se dirigieron a los obispos venezolanos. "Estamos a su lado en estos tiempos complejos, los acompañamos en el afecto y comprometemos nuestra oración y la de nuestras comunidades pidiendo al Señor, por intercesión de nuestra Madre, que brille en la mente y en los corazones la mansa luz del Pesebre donde encontramos al Niño que nos trae la paz y la justicia nos permite la verdadera reconciliación".

cea._carta_a_mons._jesus_gonzalez_de_zarate._060126

Argentina defendió la ofensiva de EEUU en Venezuela

En paralelo, Argentina refrendó este martes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la postura que pronunció en Naciones Unidas (ONU) en favor de la operación de captura y extracción del exgobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra en Nueva York, donde será juzgado por un tribunal federal.

En la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en Washington DC, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, reiteró la posición que Francisco Tropepi, representante argentino ante la ONU, planteó durante la reunión del Consejo de Seguridad. De manera que volvió a ratificar el apoyo libertario a la ofensiva de al administración de Donald Trump.

“La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, expresó Cherniak. Horas después, EEUU admitió que el cártel no es una "organización criminal real".