Argentina reiteró ante la OEA su apoyo a la ofensiva de EEUU contra Nicolás Maduro en Venezuela

El embajador ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Cherniak, reiteró la posición que el representante argentino Francisco Tropepi expresó ante la ONU. También pidió la liberación de Nahuel Gallo.

Argentina refrendó este martes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la postura que pronunció en Naciones Unidas (ONU) en favor de la operación de captura y extracción del exgobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra en Nueva York, donde será juzgado por un tribunal federal. El Gobierno también reclamó por la liberación del gendarme, Nahuel Gallo, detenido desde diciembre del 2024 por el chavismo.

En la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en Washington DC, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, reiteró la posición que Francisco Tropepi, representante argentino ante la ONU, planteó durante la reunión del Consejo de Seguridad. De manera que volvió a ratificar el apoyo libertario a la ofensiva de al administración de Donald Trump.

“La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, expresó Cherniak. Horas después, EEUU admitió que el cártel no es una "organización criminal real".

El diplomático manifestó la confianza de la administración libertaria en que los sucesos recientes "representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región" y que "abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a ocho millones de venezolanos a escapar de su país”.

Pese al apoyo público de Javier Milei hacia María Corina Machado para el Premio Nobel de la Paz, el embajador argentino evitó referirse a un eventual gobierno de la líder opositora. En su lugar, lanzó críticas a la OEA por "el silencio" ante la violación a los derechos humanos que tenían lugar en Venezuela.

“Hemos sido claros en varias oportunidades que la diplomacia del silencio es inaceptable. Mientras a nivel regional y universal se registraban y denunciaban prácticas que se consideraban terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad, el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades, haciendo poner en duda el mismo propósito de esta organización", expresó y llamó a "actuar ahora conforme se espera de nosotros".

"Los enormes desafíos generados por los cambios en Venezuela se deben traducir en una acción común para que el flagelo del narcoterrorismo deje de azotar a nuestros habitantes y haya democracia, respeto a los derechos humanos y libertad, permitiendo así una verdadera paz en la región”, añadió Cherniak.

nahuel gallo.jpg

Argentina pidió por la liberación de Nahuel Gallo ante la OEA

En su alocución ante la OEA, el representante argentino también aprovechó para exigir la libertad del gendarme argentino, Nahuel Gallo, detenido por el gobierno venezolano desde diciembre del 2024.

“Hemos insistido, en reiteradas oportunidades, que las constantes violaciones a los derechos y a las libertades de las personas en ese país deberían ser abordadas. En particular, la detención arbitraria y desaparición forzada de ciudadanos venezolanos y de otros países, tales como el argentino Nahuel Gallo. En esto queremos ser enfáticos: a estas situaciones se les debe poner fin. Solicitamos con firmeza la inmediata liberación del gendarme argentino, así como se garantice su pronto y sano retorno al país para reencontrarse con su familia”, remarcó.

El lunes, Tropepi también se refirió a la excarcelación del ciudadano argentino: instó a las autoridades que administran el proceso de transición en Venezuela a facilitar la liberación y a asegurar su regreso en condiciones seguras.

En su exposición, el diplomático destacó las acciones recientes impulsadas por el gobierno estadounidense en territorio venezolano y valoró la decisión política adoptada por la Casa Blanca frente a la situación institucional del país caribeño.