El ejército de Venezuela confirmó 23 bajas en la invasión de EEUU para capturar a Nicolás Maduro

El número brindado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se suma a los 32 soldados cubanos que murieron durante la ofensiva informados por la Habana.

La información fue difundida por el medio local La Patilla, y luego amplificado por diversas agencias internacionales, cuando se cumplían cuatro días sin datos oficiales sobre posibles decesos. Ahora, el número aportado por el ejército venezolano se suma a los 32 soldados cubanos que, según la Habana, murieron durante la ofensiva , que prestaban su servicio como custodia de Maduro.

Por su parte, durante un acto de notificación de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el fiscal general Tarek William Saab dio a entender que había bajas del lado venezolano, aunque sin ahondar en cifras. El funcionario también confirmó que se designó a tres fiscales para “investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este crimen de guerra”.

Por el lado estadounidense, desde un primer momento Washington informó que no había sufrido bajas.

El día después del ataque, el New York Times había asegurado que al menos 80 personas -entre civiles y personal de seguridad- habían perdido la vida durante la invasión estadounidense.

El operativo incluyó más de 150 aeronaves, entre ellas el F-22 Raptor, uno de los cazas más avanzados del arsenal estadounidense. El uso de este avión de quinta generación subrayó la prioridad asignada a la superioridad aérea y al control del espacio durante la misión.

El avión fue diseñado específicamente para misiones de superioridad aérea y se caracteriza por su capacidad furtiva, su velocidad supersónica y su elevada maniobrabilidad, factores que lo convierten en una pieza central en operaciones de alta complejidad.

Militares llaman a que Venezuela retome sus actividades normales tras caída de Maduro

La Fuerza Armada de Venezuela llamó a la población venezolana a que "retome sus actividades" con normalidad, después que EEUU capturara a Nicolás Maduro en un ataque militar a gran escala que sacudió a Caracas y ciudades aledañas.

"Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días y la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional", dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en una alocución televisada.

También instó a la ciudadanía "a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica de la amenaza del miedo que nos quieren imponer".