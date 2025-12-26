Qué es el Estado Islámico de Nigeria que fue bombardeado por EEUU + Seguir en









ISIS además de mantener una presencia significativa en Siria e Irak, también se encuentran en en partes de África, Afganistán y Pakistán. En las últimas horas, EEUU ejecutó un ataque sobre la agrupación nigeriana.

Qué es el Estado Islámico de Nigeria que fue bombardeado por EEUU.

El bombardeo que EEUU ejecutó contra militantes del Estado Islámico en Nigeria puso especial foco en el grupo en medio de un contexto de preocupación por la presunta persecución sistemática contra cristianos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El presidente Donald Trump, en una publicación en Truth Social, afirmó que el grupo había estado atacando principalmente a cristianos en Nigeria "a niveles no vistos en muchos años". Además, destacó el accionar de las Fuerzas Armadas estadounidenses y advirtió que su gobierno no permitirá el avance del terrorismo islamista radical.

Qué es el Estado Islámico de Nigeria El Estado Islámico, también conocido como ISIS, es una organización yihadista de ideología sunnita radical que surgió en el marco de la guerra de Irak y el conflicto en Siria que rápidamente creó un "califato", declarando su gobierno sobre todos los musulmanes y desplazando a Al Qaeda.

En sus años de apogeo, entre 2014 y 2017, controlaba amplias áreas de ambos países, gobernando a millones de personas y fue responsable de numerosos atentados terroristas, ejecuciones masivas y violaciones a los derechos humanos en Medio Oriente y otras regiones del mundo. Luego de una campaña militar de coalición liderada por EEUU, el califato colapsó y debió refugiarse. Así, además de mantener una presencia significativa en Siria e Irak, también se encuentran en en partes de África, Afganistán y Pakistán.

estado islamico nigeria 2 El grupo lleva el nombre Boko Haram y es conocido por el secuestro de 276 niñas de Chibok hace más de una década. En este contexto, durante meses, activistas y políticos en EEUU alegaron que militantes islamistas están sistemáticamente atacando cristianos en Nigeria y el mandatario norteamericano afirmó que hay "miles de asesinados". Por ese motivo, los designó a principios de noviembre como "país de especial preocupación" debido a la "amenaza existencial" que sufre su población cristiana.

El grupo lleva el nombre Boko Haram y es conocido por el secuestro de 276 niñas de Chibok hace más de una década. El mismo está activo desde 2009, pero sus actividades se concentraron más en el noreste de Nigeria, que tiene una población de mayoría musulmana. La postura del gobierno de Nigeria El gobierno nigeriano describió las acusaciones como "una distorsión de la realidad". Aunque no negaron que haya una situación de violencia mortal en el país, las autoridades expresaron que "los terroristas atacan a todos los que rechazan su ideología asesina: musulmanes, cristianos y aquellos que no tienen fe por igual". A su vez, otras organizaciones que monitorean la violencia política en Nigeria indican que el número de cristianos asesinados es mucho menor, y aseguran que la mayoría de las víctimas de los grupos yihadistas son musulmanes. De todas maneras, el gobierno nigeriano también asegura que está haciendo todo lo que puede para enfrentar a los yihadistas y de hecho, se mostraron abiertos a la posibilidad de que EEUU los ayude a combatir a los insurgentes, siempre y cuando no lo haga de manera unilateral.