La salud golpea el bolsillo en EEUU: 1 de cada 3 personas ajusta gastos para pagar atención médica

El dato surgió de una encuesta sobre 2025, sobre recorte en gastos diarios como alimentos y servicios públicos, entre otros. Este recorte fue mucho más común entre quienes no tienen seguro médico.

Aproximadamente un tercio de los estadounidenses recortó gastos en alimentos, servicios públicos y otros consumos diarios para pagar la atención médica el año pasado. El dato surgió de una investigación del West Health-Gallup Center, debido a que los precios más altos y el aumento de los costos de vida afectaron a los hogares.

El dato surgió de una encuesta representativa a nivel nacional y estatal de casi 20.000 adultos estadounidenses en los 50 estados y en el Distrito de Columbia, realizada entre junio y agosto de 2025. El análisis encontró que el 33% de los encuestados había hecho al menos una concesión en los gastos diarios para pagar su cobertura de salud.

La salud golpea el bolsillo en EEUU: 1 de cada 3 personas ajustó gastos por atención médica Esto fue mucho más común entre los estadounidenses que no tienen seguro médico: el 62% de los encuestados dijo que había hecho al menos un sacrificio para pagar la atención médica, incluido el 32% que tuvo que pedir dinero prestado y el 24% que había prolongado su medicación actual.

Entre aquellos con seguro, cerca de tres de cada 10 hicieron "al menos un sacrificio", según la encuesta. Además, se estima que la mayoría de los estadounidenses con seguro médico privado pagarán primas más altas y costos de bolsillo más elevados en 2026, incluidos millones de personas en los planes de la Ley de Atención Médica Asequible subsidiados por el gobierno en los que expiraron los subsidios adicionales de la era de la pandemia de COVID.

Encuesta Justicia El 62% de los encuestados dijo haber hecho al menos un sacrificio para pagar la atención médica, incluido quienes pidieron dinero prestado. "De hecho, estamos descubriendo que las personas reportan una mayor incidencia de enfermedades metabólicas, depresión y ansiedad. No estamos mejorando nuestra salud como sociedad, sino que estamos enfermando más, y además, el costo de la atención médica está aumentando", afirmó el presidente del West Health Policy Center Timothy Lash.

