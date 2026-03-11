El ataque de EEUU sobre una escuela de Irán fue provocado por un error, afirmó The New York Times + Seguir en









Mientras autoridades militares investigan qué sucedió en el ataque al colegio ubicado en Minab, Irán. La mítica publicación - enfrentada con la gestión de Donald Trump - apunta a una responsabilidad estadounidense en el posible crimen de guerra.

Según las autoridades iraníes, 168 niños fallecieron en el ataque. IRIB

El ataque contra una escuela en Irán que provocó la muerte de más de 168 personas - la mayoría niñas que estudiaban en el establecimiento - está bajo investigación tanto de autoridades estadounidenses como de organismos internacionales. En este escenario, el mítico diario The New York Times afirmó que el bombardeo habría sido provocado por un error en la identificación del objetivo por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el medio, que cita a funcionarios estadounidenses, la investigación sobre el bombardeo ocurrido el 28 de febrero continúa en curso, aunque las conclusiones preliminares apuntan a una responsabilidad directa de Washington.

La responsabilidad del ataque sobre la escuela en Irán Según el reporte, las fuerzas estadounidenses estaban ejecutando ataques contra una base iraní ubicada junto al edificio escolar, una instalación que en el pasado había formado parte del complejo militar. El problema habría surgido porque las coordenadas utilizadas para el lanzamiento del misil se basaron en información desactualizada, lo que terminó desviando el impacto hacia la escuela.

iran teheran israel ataque bombardeo Las autoridades iraníes señalaron que el bombardeo contra el establecimiento educativo en la ciudad de Minab dejó 168 muertos. Por su parte, Trump había insinuado a comienzos de la semana que el propio Irán podría haber sido responsable del ataque. Sin embargo, luego afirmó que aceptaría las conclusiones de la investigación una vez que finalice.

El ataque a la escuela iraní Imágenes satelitales, videos geolocalizados, declaraciones públicas de funcionarios estadounidenses y evaluaciones de expertos en armamento indican que la escuela primaria Shajare Tayyiba, ubicada en Minab, fue alcanzada el 28 de febrero aproximadamente al mismo tiempo que un ataque que fuerzas estadounidenses probablemente realizaron contra una base naval cercana del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El establecimiento educativo para niñas, situado en el sur de Irán, fue alcanzado durante el primer día de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra el país. El embajador iraní ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró que el bombardeo provocó la muerte de 150 estudiantes. Sin embargo, la agencia Reuters indicó que no pudo verificar de forma independiente esa cifra de víctimas. Ante la gravedad del hecho, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el martes la apertura de una investigación, aunque sin atribuir responsabilidades directas. "La responsabilidad de investigar el ataque recae en las fuerzas que lo llevaron a cabo", afirmó la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani, durante una conferencia de prensa en Ginebra. Cabe destacar que, seegún el derecho internacional humanitario, atacar deliberadamente instalaciones civiles —como escuelas u hospitales— podría constituir un crimen de guerra.