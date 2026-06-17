Las claves del histórico memorándum entre Irán y EEUU

Fin definitivo de la guerra: Mediante la suscripción de este documento, Washington y Teherán, haciendo extensivo el compromiso a sus respectivos aliados en el conflicto actual, decretan la finalización inmediata y definitiva de las acciones bélicas en todos los teatros de operaciones, incluido el territorio libanés. Ambas potencias renuncian explícitamente al uso de la fuerza, a las amenazas mutuas y a cualquier tipo de agresión a partir de este momento, dejando asentado que estos compromisos serán ratificados en el tratado definitivo.

No injerencia y soberanía: Las partes firmantes se obligan jurídicamente a respetar la integridad territorial y la soberanía del otro Estado, prohibiéndose mutuamente intervenir en los asuntos de política interna de la contraparte.

Plazo de la negociación: Se fija un periodo máximo de 60 días para confeccionar y suscribir el pacto de paz definitivo, con la posibilidad de postergar este límite únicamente si existe un acuerdo mutuo entre ambos países.

Desbloqueo naval y repliegue de EEUU: Al entrar en vigor este memorándum, la administración estadounidense suspenderá el cerco marítimo y omitirá cualquier acción que entorpezca el comercio de Irán, garantizando que el tránsito por mar recupere su capacidad habitual en un lapso no mayor a 30 días. Asimismo, el Pentágono dispondrá el retiro de sus contingentes militares de las zonas periféricas dentro de los 30 días posteriores a la firma del tratado de paz.

Apertura de rutas marítimas por Irán: Teherán se compromete a implementar de forma inmediata las acciones logísticas necesarias para normalizar el flujo de la marina mercante en ambos sentidos entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Esta reactivación, que contempla la remoción de minas y la solución de averías técnicas, deberá completarse en un mes para equiparar los niveles comerciales anteriores a la guerra.

Fondo de reconstrucción económica: EEUU y sus aliados en la región diseñarán un programa de desarrollo y asistencia financiera estructurada para la República Islámica, el cual contará con una partida mínima de 300.000 millones de dólares. Las pautas específicas para la ejecución de estos recursos se estipularán en el tratado definitivo dentro del margen de los 60 días establecidos.