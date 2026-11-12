Donald Trump amenazó a México con duplicar aranceles si no frena la inmigración: "No habrá clemencia"

El mandatario fue contundente tras registrar que más de 1.000 personas se organizaron para cruzar la frontera. En ese sentido, indicó que las autoridades correspondientes ya están advertidas.

"No serán aceptados, no habrá clemencia", apuntó el mandatario tras registrar el avance de más de 1.000 personas en la frontera.

El presidente de EEUU Donald Trump amenazó este jueves con duplicar los aranceles a México si no detiene la inmigración . Su medida aplicaría para más de 1.000 personas que desde este martes comenzaron a organizarse para cruzar la frontera, tras la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato .

El grupo de migrantes al que se refirió Trump es de unas 1.500 personas , en su mayoría de Centroamérica, que partieron este martes hacia el norte en dirección a EEUU.

Procedentes de la ciudad sureña de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, esperaban que la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato les abriera las puertas para vivir y trabajar en ese país.

La amenaza del republicano se dio mientras ambos negocian un acuerdo comercial, tras no prorrogar uno que mantenían junto a Canadá.

Por otro lado, no hubo respuestas de parte de la administración mexicana. La amenaza del republicano se dio mientras ambos países negocian un acuerdo comercial, después de que en julio decidiera no prorrogar un pacto preexistente del que también participaba Canadá .

Las duras políticas migratorias de la administración Trump detuvieron en gran medida el flujo de personas, dejando vacíos muchos albergues para migrantes.

México rechaza el embargo de Estados Unidos a Cuba

El Gobierno de México volvió a cuestionar el embargo económico que Estados Unidos mantiene contra Cuba durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España. En su intervención ante el plenario, el canciller Roberto Velasco reafirmó la postura histórica de su país y defendió los principios de soberanía, autodeterminación y cooperación entre naciones.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que la política exterior mexicana se basa en el entendimiento entre Estados soberanos, el respeto al Derecho internacional y la resolución pacífica de las controversias. En ese marco, expresó el rechazo de México a las restricciones económicas impuestas por Washington a La Habana.

"Reiteramos nuestra posición histórica de rechazo al embargo y otras medidas económicas coercitivas en contra de Cuba", afirmó Velasco durante el encuentro.

El funcionario también planteó la necesidad de privilegiar el diálogo para resolver las diferencias entre gobiernos. "Creemos en el entendimiento entre naciones soberanas, en el Derecho internacional, en la democracia, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias", señaló.

En esa línea, explicó que las relaciones exteriores de México se conducen bajo principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Durante su exposición, Velasco también se refirió a los lazos históricos, culturales y lingüísticos que comparten los países de Iberoamérica. En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer las relaciones con España y avanzar en una agenda común para el futuro de la región.

"Somos pueblos hermanos, unidos por siglos de historia y caminamos juntos en relaciones basadas en el respeto, la confianza y el beneficio mutuo", expresó.

Por último, el canciller describió a Iberoamérica como "una potencia cultural, lingüística y natural" y reconoció el aporte de los pueblos indígenas y afrodescendientes a la identidad regional.