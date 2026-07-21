Francia busca prohibir las redes sociales a menores de 15 años: el Parlamento vota una ley histórica

La Asamblea Nacional y el Senado francés definirán este martes un proyecto que busca regular el usod e la tecnolgía. Si se aprueba, el país se convertirá en el primero de Europa en adoptar una restricción de este tipo.

Francia se prepara para dar un paso sin precedentes en la regulación del uso de la tecnología por parte de niños y adolescentes . Este martes, el Parlamento someterá a votación final un proyecto de ley que propone prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años , una iniciativa impulsada por el presidente Emmanuel Macron .

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El texto será debatido por la Asamblea Nacional y el Senado , luego de que ambas cámaras alcanzaran un acuerdo sobre la versión definitiva del proyecto.

La comisión mixta encargada de consensuar la iniciativa, integrada por siete diputados y siete senadores , resolvió establecer una prohibición general para que los menores de 15 años accedan a cualquier servicio de red social en línea.

La norma contempla algunas excepciones , como las enciclopedias digitales y otras plataformas que no se consideran redes sociales.

Los legisladores descartaron la propuesta impulsada por el Senado, que planteaba elaborar una "lista negra" con los servicios restringidos. En cambio, optaron por la fórmula aprobada previamente por la Asamblea Nacional , que extiende la prohibición a todas las plataformas.

El celular también se prohibiría en las escuelas.

La senadora centrista Catherine Morin-Desailly reconoció que el sistema de lista de plataformas hubiera demorado considerablemente la entrada en vigencia de la medida.

También limitará el uso de celulares en las escuelas

El proyecto incorpora otra restricción vinculada al uso de la tecnología en el ámbito educativo. En caso de aprobarse, también quedará prohibido el uso de teléfonos celulares en los liceos, equivalentes a los últimos años de la educación secundaria.

La medida ampliará las limitaciones que ya rigen en las escuelas primarias y en el primer ciclo de la secundaria francesa en la mayoría de las ciudades.

Cuándo comenzaría a aplicarse

El Gobierno de Emmanuel Macron pretende que la ley entre en vigor a partir de septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo ciclo lectivo. Sin embargo, el proyecto atravesó varias modificaciones durante su tratamiento parlamentario.

Una versión anterior recibió objeciones de la Comisión Europea, que consideró que algunos aspectos eran incompatibles con las normas del mercado único digital de la Unión Europea, lo que obligó a renegociar el texto entre ambas cámaras.

La iniciativa francesa llega en un contexto de creciente preocupación internacional por los efectos de las redes sociales sobre la salud mental de niños y adolescentes.

El debate cobró fuerza después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 16 años.

En paralelo, la Comisión Europea analiza la posibilidad de establecer un sistema de acceso progresivo y gradual de niños y adolescentes a las plataformas digitales.

Si el Parlamento francés aprueba la ley, Francia será el primer país de Europa en imponer una prohibición de este alcance, con el objetivo de reducir la exposición de los menores a contenidos perjudiciales y mitigar el impacto de las pantallas sobre su desarrollo, el descanso y la salud mental.