El portaaviones más poderoso del mundo se incorpora al operativo de EEUU en el Caribe







Fuentes del Departamento de Defensa ratificaron que servirá como “plataforma de disuasión” ante lo que Washington define como una creciente cooperación militar entre Venezuela, Rusia e Irán.

El portaaviones USS Gerald Ford ya se encuentra bajo las órdenes del Comando Sur de EEUU para América Latina.

El portaaviones estadounidense Gerald R. Ford se incorporó al operativo de la marina del país contra el tráfico de drogas procedente en Latinoamérica este martes, un despliegue que Venezuela ve como una forma de presión para provocar la salida del presidente Nicolás Maduro.

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de EEUU expresó en un comunicado que el USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas por el presidente Donald Trump, había entrado en la zona de responsabilidad del equipo que abarca América Latina y el Caribe.

Este portaaviones se encargará de “reforzar la capacidad del país para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, afirmó el vocero del Pentágono, Sean Parnell. De todos modos, las autoridades norteamericanas evitaron precisar la ubicación exacta del buque insignia.

Ford entró en servicio en 2017 y es el portaaviones más nuevo de EEUU y el más grande del mundo, con más de 5.000 marineros a bordo. Fuentes del Departamento de Defensa ratificaron que servirá como “plataforma de disuasión” ante lo que Washington define como una creciente cooperación militar entre Venezuela, Rusia e Irán. En los últimos meses, servicios de inteligencia estadounidenses reportaron la presencia de técnicos iraníes en bases aéreas venezolanas, vinculados a la modernización de drones de largo alcance y sistemas antiaéreos.

Los resultados de los operativos contra el narcotráfico Hay más de 6.000 marineros e infantes de marina en ocho buques de guerra en las aguas del Caribe, desplegados allí desde hace casi dos meses. Por otro lado, hay un grupo de aviones caza F-35, aviones espía y de reconocimiento, bombarderos y naves de desembarco anfibio, algunos de ellos en Puerto Rico.

Además, se encuentra desplegado al menos un submarino de ataque. Hasta el momento, son 76 los muertos en la campaña del gobierno de Donald Trump en aguas sudamericanas en un total de 19 ataques. Trump justificó a estos polémicos operativos argumentando que EEUU está en "conflicto armado" con los carteles de la droga y que los barcos son operados por organizaciones terroristas extranjeras. Pero que, su gobierno no presentó pruebas ni más detalles que sostengan estas acusaciones.