Los escándalos de los últimos 40 años que hicieron que el Príncipe Andrés rompa lazos con la corona británica







Tras años de escándalos y acusaciones, el príncipe Andrés perdió sus títulos reales por decisión del rey Carlos III, en medio de su vínculo con Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés rompe sus vínculos con la corona británica. Euronews

Los últimos días han marcado un punto de inflexión para Príncipe Andrés de York, quien había logrado sortear numerosos escándalos durante décadas. Sin embargo, sus vínculos con Jeffrey Epstein lo dejó al margen de la vida pública del Casa de Windsor. En apenas unos años el Príncipe pasó a encarnar un problema de reputación para la monarquía, al punto de que su estatus comenzó a resentirse de forma irreversible.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión de Rey Carlos III de retirarle títulos y privilegios responde tanto a la presión mediática como a una estrategia de autoprotección institucional, ya que la monarquía busca poner distancia ante vínculos con figuras polarizadoras y conductas que chocan con la expectativa pública de responsabilidad y ejemplaridad.

Príncipes Andrés y Harry.jpg La caída del príncipe Andrés La caída del príncipe Andrés fue gradual pero inexorable. Desde su estrecha amistad con Jeffrey Epstein, hasta acusaciones por parte de Virginia Giuffre por abuso sexual cuando era menor de edad, el hermano del rey pasó de tener funciones oficiales a retirarse de la vida pública en 2019. Su credibilidad sufrió además con imágenes y correos que reaparecieron y con el creciente malestar público en Reino Unido por lo que se percibía como impunidad real.

En enero de 2022, la ya fallecida Reina Isabel II le retiró los títulos militares y patronazgos, marcando el comienzo de un desenlace que derivaría en la drástica medida.

Principe Andrés.jpg El rey Carlos III le retiró los títulos al príncipe Andrés por vínculos con Jeffrey Epstein El 30 de octubre de 2025, Buckingham Palace anunció que el rey Carlos III había iniciado un proceso formal para remover el estilo, los títulos y los honores que hasta ese momento ostentaba el príncipe Andrés. Según el comunicado, ya no será conocido como “Príncipe de York” ni usará el tratamiento “Su Alteza Real”; a partir de ahora se referirán a él como Andrew Mountbatten Windsor.

La decisión responde al deseo de la monarquía de desvincularse de su figura tras las revelaciones de que permaneció asociado al entorno de Epstein y la magnitud del daño reputacional.

Temas príncipe